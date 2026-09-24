FC Nantes Mercato : un départ qui va faire grand bruit déjà acté pour l’été 2027 ! 

En pleine trêve internationale, le FC Nantes aurai quasiment bouclé un départ pour le prochain mercato estival.

La trêve internationale offre un peu de répit au FC Nantes mais en coulisses, le club continue de préparer la suite. Alors que Grégory Poirier tente de stabiliser une équipe première encore fragile, un dossier concernant un jeune milieu nantais pourrait déjà avoir des conséquences sur le mercato de l’été 2027.

Sacha Ziani vers un prêt en National 1

Selon Presse Océan, Sacha Ziani devrait rejoindre l’US Touraine en National 1 dans le cadre d’un prêt d’une saison. Une opération qui permettrait au milieu de 23 ans de retrouver davantage de temps de jeu et de poursuivre sa progression loin de la Beaujoire. Ziani avait pourtant prolongé son contrat avec le FC Nantes durant l’été. Mais cette prolongation n’a porté que sur une seule saison supplémentaire. Une donnée qui change beaucoup de choses.

Si son prêt à l’US Touraine se confirme, Sacha Ziani reviendrait donc à Nantes à l’issue de la saison 2026-2027 alors que son contrat arrivera à son terme. Le scénario d’un départ définitif apparaît donc assez logique. L’insider FCNHistory a d’ailleurs déjà tiré cette conclusion sur X : « Nous ne le reverrons donc probablement pas au FCN à l’issue de son prêt. » Une formule qui résume parfaitement la situation contractuelle du joueur. Sauf prolongation surprise ou retournement de situation, Ziani pourrait donc quitter définitivement le FC Nantes à l’été 2027.

Un départ qui ne serait pas anodin au FC Nantes ?

L’affaire pourrait prendre une dimension particulière en raison du nom de Sacha Ziani. Le milieu est en effet le fils de Stéphane Ziani, ancien joueur nantais devenu entraîneur au sein de la formation du club. Et depuis plusieurs mois, les relations entre la formation et l’équipe première font régulièrement parler. Des tensions ont notamment été évoquées autour de Grégory Poirier depuis son arrivée sur le banc nantais. Emmanuel Merceron a récemment accusé certains responsables de la formation de ne plus parler au nouvel entraîneur, évoquant même un fonctionnement « dans le club » susceptible de compliquer la vie des différents coaches. Ces déclarations restent celles d’un observateur du FC Nantes et n’ont pas été confirmées officiellement par le club.

Le possible départ de Sacha Ziani en 2027 pourrait ainsi être interprété comme un simple choix sportif et contractuel. Mais dans le contexte actuel du FC Nantes, il ne manquera pas de faire parler. Le club cherche justement à réorganiser son fonctionnement et à renforcer les passerelles entre la formation et l’équipe professionnelle. Pour Ziani, le prêt à l’US Touraine pourrait surtout représenter une dernière opportunité de s’imposer dans le monde professionnel. Pour le FC Nantes, son départ définitif pourrait marquer la fin d’une aventure commencée au centre de formation.