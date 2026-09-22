Flashback, il y a un an : Du trio offensif rêvé à la Ligue 2 : Nantes, un an et tout a changé

Il y a tout juste un an, le FC Nantes vibrait autour d’une attaque à réinventer et rêvait d’un trio Lahdo-Abline-Benhattab pour relancer sa saison. Douze mois plus tard, les Canaris ne se battent plus pour bousculer la Ligue 1, mais pour leur survie en Ligue 2, alors que le club est secoué par la crise et la vente annoncée par Kita.

Quand Nantes rêvait d’une attaque explosive

Le 22 septembre 2025, l’actualité des Canaris était brûlante autour d’un espoir : voir Luis Castro, alors fraîchement arrivé sur le banc, dynamiter son secteur offensif en alignant un trio inédit. Après un match nul fou contre Rennes (2-2) où l’attaque avait fait débat, les supporters réclamaient un changement radical. Le nom de Mostafa Mohamed était sur toutes les lèvres, mais surtout pour ses ratés et une certaine lassitude. Sur les réseaux comme dans les tribunes, on réclamait du neuf, avec Lahdo, Abline et Benhattab pour relancer la machine. Même les insiders suivaient la vague, espérant voir Castro envoyer un signal fort à Toulouse lors du prochain déplacement. L’enjeu était clair : retrouver du panache, répondre aux critiques et relancer le FCN dans une Ligue 1 où tout semblait encore possible. Les débats sur la meilleure formule offensive, les polémiques sur l’engagement de certains et les attentes autour du mercato rythmaient la vie du club, qui paraissait alors avoir son destin en main.

Un an plus tard : relégation, instabilité et question de survie

Mais ce décor appartient désormais à l’album des souvenirs. Un an plus tard, le FC Nantes n’est plus ce club en quête d’étincelles offensives en Ligue 1, mais une équipe qui lutte pour s’extirper de la zone rouge en Ligue 2. Le fil rouge, aujourd’hui, c’est l’instabilité : limogeage express de Der Zakarian, nouveau coach (Grégory Poirier) qui cherche encore ses marques, victoire arrachée à Boulogne pour sortir provisoirement de la zone de relégation et, surtout, un président Waldemar Kita qui souffle le chaud et le froid sur la vente du club. Le mercato n’est plus affaire de coups ambitieux, mais d’occasions manquées (comme avec Patrick Zabi) et de réflexions sur la possible arrivée d’un joker offensif pour colmater les brèches. Le cœur du club bat désormais au rythme de la crise — entre tensions internes, hésitations sur l’organigramme et supporters ballottés par l’incertitude sur l’avenir. L’attaque explosive attendue il y a un an fait place à une recherche d’efficacité minimale, à des choix dictés par l’urgence, et à une atmosphère de reconstruction forcée. Ce flashback le rappelle cruellement : en un an, tout un club peut basculer, passant de l’espoir de lendemains qui chantent à la crainte d’une saison cauchemardesque. Nantes regarde aujourd’hui derrière lui, et la question n’est plus de surprendre, mais de survivre.