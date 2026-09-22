À LA UNE DU 22 SEP 2026
[12:20]OM : une énorme annonce sur une vente à l’Arabie Saoudite est tombée ! 
[12:00]RC Lens : Risser dissimule un grave problème chez les Bleus
[11:40]PSG Mercato : Ferran Torres veut chiper un crack au FC Barcelone ! 
[11:20]FC Nantes : un Canari est le joueur le mieux valorisé de L2, l’ASSE explose le Top 10 ! 
[11:00]OM : des nouvelles fraîches de Paixao et d’Harit sont tombées 
[10:40]FC Nantes : nouvelles révélations explosives sur le conflit entre Poirier et la formation ! 
[10:20]FC Barcelone : en interne, le Barça se moque du Real Madrid et se frotte déjà les mains avant le Clasico 
[10:08]Flashback, il y a un an : Du trio offensif rêvé à la Ligue 2 : Nantes, un an et tout a changé
[10:00]OM : après Saadé, 3 investisseurs fortunés se détachent pour le rachat ! 
[09:40]RC Lens, PSG, FC Barcelone Mercato : le prix fou de Mesloub rend dingues les supporters lensois !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Flashback, il y a un an : Du trio offensif rêvé à la Ligue 2 : Nantes, un an et tout a changé

Par Wladimir DELCROS - 22 Sep 2026, 10:08
Flashback, il y a un an : Du trio offensif rêvé à la Ligue 2 : Nantes, un an et tout a changé

Il y a tout juste un an, le FC Nantes vibrait autour d’une attaque à réinventer et rêvait d’un trio Lahdo-Abline-Benhattab pour relancer sa saison. Douze mois plus tard, les Canaris ne se battent plus pour bousculer la Ligue 1, mais pour leur survie en Ligue 2, alors que le club est secoué par la crise et la vente annoncée par Kita.

Quand Nantes rêvait d’une attaque explosive

Le 22 septembre 2025, l’actualité des Canaris était brûlante autour d’un espoir : voir Luis Castro, alors fraîchement arrivé sur le banc, dynamiter son secteur offensif en alignant un trio inédit. Après un match nul fou contre Rennes (2-2) où l’attaque avait fait débat, les supporters réclamaient un changement radical. Le nom de Mostafa Mohamed était sur toutes les lèvres, mais surtout pour ses ratés et une certaine lassitude. Sur les réseaux comme dans les tribunes, on réclamait du neuf, avec Lahdo, Abline et Benhattab pour relancer la machine. Même les insiders suivaient la vague, espérant voir Castro envoyer un signal fort à Toulouse lors du prochain déplacement. L’enjeu était clair : retrouver du panache, répondre aux critiques et relancer le FCN dans une Ligue 1 où tout semblait encore possible. Les débats sur la meilleure formule offensive, les polémiques sur l’engagement de certains et les attentes autour du mercato rythmaient la vie du club, qui paraissait alors avoir son destin en main.

Un an plus tard : relégation, instabilité et question de survie

Mais ce décor appartient désormais à l’album des souvenirs. Un an plus tard, le FC Nantes n’est plus ce club en quête d’étincelles offensives en Ligue 1, mais une équipe qui lutte pour s’extirper de la zone rouge en Ligue 2. Le fil rouge, aujourd’hui, c’est l’instabilité : limogeage express de Der Zakarian, nouveau coach (Grégory Poirier) qui cherche encore ses marques, victoire arrachée à Boulogne pour sortir provisoirement de la zone de relégation et, surtout, un président Waldemar Kita qui souffle le chaud et le froid sur la vente du club. Le mercato n’est plus affaire de coups ambitieux, mais d’occasions manquées (comme avec Patrick Zabi) et de réflexions sur la possible arrivée d’un joker offensif pour colmater les brèches. Le cœur du club bat désormais au rythme de la crise — entre tensions internes, hésitations sur l’organigramme et supporters ballottés par l’incertitude sur l’avenir. L’attaque explosive attendue il y a un an fait place à une recherche d’efficacité minimale, à des choix dictés par l’urgence, et à une atmosphère de reconstruction forcée. Ce flashback le rappelle cruellement : en un an, tout un club peut basculer, passant de l’espoir de lendemains qui chantent à la crainte d’une saison cauchemardesque. Nantes regarde aujourd’hui derrière lui, et la question n’est plus de surprendre, mais de survivre.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot