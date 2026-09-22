Les tensions entre Bruno Genesio et Frank McCourt sont confirmées dans l’édition de L’Équipe ce jour.

Les tensions entre Bruno Genesio et Frank McCourt sont désormais confirmées à l’OM. Après le Classique, Bruno Genesio n’a pas caché sa frustration auprès de ses joueurs, regrettant de voir l’équipe gâcher une partie du travail réalisé jusque-là.

McCourt n’a rien à gagner à s’exprimer publiquement

Selon L’Équipe, ce n’est pas uniquement la situation sportive qui agace le technicien. Frank McCourt serait également au cœur de sa frustration. En juillet, Genesio ne s’attendait pas à devoir composer avec un effectif quasiment inchangé et sans pouvoir compter sur la moindre recrue. L’entraîneur de l’OM aurait ainsi le sentiment d’avoir été floué par le discours tenu par le propriétaire marseillais. Les deux hommes n’ont d’ailleurs échangé que quelques fois, essentiellement à distance.

Le technicien aimerait notamment que Frank McCourt prenne davantage la parole. Mais pour l’instant, le propriétaire américain ne semble pas vouloir sortir de son silence. Ce sont principalement le président Stéphane Richard et le directeur sportif Grégory Lorenzi qui s’expriment au nom du club, deux dirigeants avec lesquels Genesio serait pourtant parfaitement aligné. La trêve internationale ne devrait d’ailleurs rien changer à cette situation.

Genesio bout en silence à l’OM

D’après L’Équipe, McCourt n’a pas prévu de communiquer publiquement. Dans son entourage, on rappelle que l’Américain intervient principalement lorsqu’une décision importante doit être annoncée. Sa dernière prise de parole avait notamment accompagné la nomination de Stéphane Richard à la présidence, en avril. Désormais, Richard doit justement assurer le lien entre le secteur sportif et l’actionnaire.

Une situation qui le place également en première ligne pour accompagner Genesio dans un contexte particulièrement délicat. McCourt, cible régulière des critiques des virages du Vélodrome, aurait peu à gagner à sortir publiquement du silence. D’autant qu’il n’a pas de bonne nouvelle particulière à annoncer et que la situation financière du club impose toujours une certaine rigueur. Après un mercato marqué par trop peu de ventes, difficile pour l’actionnaire de modifier brutalement sa ligne de conduite.

La trêve devrait faire du bien

De son côté, McCourt ne considère pas avoir abusé de la confiance de Bruno Genesio. Selon L’Équipe, il estime même que les difficultés actuelles étaient déjà prévisibles lors de sa dernière venue au Vélodrome, le 21 août, pour la victoire de l’OM contre Strasbourg (4-0). Mais Genesio reste inquiet pour la suite.

L’entraîneur de l’OM aurait notamment le sentiment que la situation pourrait progressivement se retourner contre lui si les résultats ne s’améliorent pas. Le mois d’octobre, considéré comme plus abordable sur le papier, pourrait ainsi constituer un moment important. Dans ce contexte, Genesio ne souhaite pas être le seul à monter au créneau. Entre les attentes de l’entraîneur, les contraintes financières du club et le silence maintenu par McCourt, les tensions semblent bel et bien présentes en interne.