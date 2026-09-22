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FRANCE

RC Lens, PSG, FC Barcelone Mercato : le prix fou de Mesloub rend dingues les supporters lensois !

Par Bastien Aubert - 22 Sep 2026, 09:40
Mezian Mesloub (RC Lens)

Dans les radars du PSG, du FC Barcelone et de plusieurs clubs de Premier League, Mezian Mesloub (16 ans) rapporterait une bouchée de pain au RC Lens. 

Révélation de Ligue 1, Mesloub affole déjà les compteurs. Le jeune crack du RC Lens enchaîne les records de précocité et commence à attirer l’attention bien au-delà de l’Artois. Le PSG, le FC Barcelone et plusieurs clubs de Premier League seraient notamment sur les rangs.

Transfermarkt valorise Mesloub à 500 000 euros ! 

L’Équipe indiquait encore hier que Manchester United, Chelsea et Arsenal suivent également de près le phénomène lensois. Et pourtant, sur Transfermarkt, sa valeur reste bloquée à 500 000 euros. Forcément, les supporters lensois ont repéré le décalage.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup de supporters du RC Lens s’étonnent de voir le jeune attaquant affiché à un montant aussi faible alors que son nom circule déjà parmi plusieurs cadors européens. Certains le comparent même à Kylian Mbappé ou Lamine Yamal en raison de ses performances et de sa précocité.

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Un bond à venir sur le marché des transferts ?

« Celle-ci est aujourd’hui de seulement 0,5 millions d’euros ! Nul doute que celle-ci devrait faire un bond bientôt », analysent des supporters du RC Lens. Et difficile de leur donner tort sur un point : une telle estimation pourrait rapidement devenir obsolète si Mesloub poursuit sur cette lancée. Car le marché des jeunes talents peut évoluer à une vitesse folle. Une série de performances, une nouvelle progression ou l’intérêt concret de plusieurs clubs peuvent suffire à faire grimper une valorisation. 

Pour l’instant, Mesloub reste donc affiché à 500 000 euros sur Transfermarkt. Une somme qui paraît bien éloignée de l’effervescence actuelle autour du jeune Lensois. Et si sa cote venait prochainement à exploser, les supporters pourront se rappeler de cette période où l’un des talents les plus convoités du RC Lens était encore évalué à seulement un demi-million d’euros.

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