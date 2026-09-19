Auteur d’un début de de saison honorable sous le maillot du Real Madrid, Carlos Espi (21 ans) aurait pu signer au FC Barcelone cet été.

Le Real Madrid peut remercier Carlos Espí. À seulement 21 ans, l’attaquant espagnol s’est déjà montré décisif à plusieurs reprises depuis le début de la saison.

Le FC Barcelone a dit non à Carlos Espí

Après avoir offert la victoire aux Merengues face à l’Espanyol lors de la première journée de Liga, il a remis ça mardi soir contre Elche, en inscrivant le but qui a permis aux siens de s’imposer 3-2. Deux apparitions, deux buts décisifs et un statut qui commence forcément à évoluer. Pourtant, le jeune buteur aurait très bien pu porter les couleurs du grand rival madrilène cette saison.

Selon la Cadena SER, Carlos Espí avait été proposé au FC Barcelone durant le mercato estival. Le profil de l’attaquant espagnol aurait été étudié par les dirigeants catalans, mais le club blaugrana n’aurait finalement pas donné suite. La raison ? Le Barça aurait notamment refusé de débourser les 25 millions d’euros réclamés pour un joueur qui n’aurait pas été considéré comme un titulaire indiscutable.

Hansi Flick et la direction sportive auraient également privilégié d’autres profils, davantage adaptés aux exigences du jeu barcelonais. Une décision qui pouvait alors sembler logique au regard des besoins de l’effectif. Mais quelques semaines plus tard, le contexte a quelque peu changé.

Espí régale déjà au Real Madrid

Profitant des opportunités qui lui sont offertes, Carlos Espí commence à se faire une place dans l’effectif madrilène. Surtout, l’attaquant sait se montrer décisif au moment où son équipe en a besoin. Ses deux buts ont déjà rapporté six points au Real Madrid en Liga. Un début de saison particulièrement intéressant pour un joueur qui découvre encore les exigences du très haut niveau.

Forcément, cette situation peut nourrir quelques regrets du côté du FC Barcelone. Si le club catalan marche sur l’eau en ce début de saison, il avait la possibilité de recruter un jeune numéro 9 espagnol promis à un bel avenir, mais a finalement choisi de ne pas investir les 25 millions d’euros nécessaires.

Deco et Flick ont donc tranché. Reste désormais à savoir si cette décision se transformera en bonne affaire… ou en occasion manquée. Car si Carlos Espí poursuit sur cette lancée, le Barça pourrait rapidement se retrouver à observer depuis loin l’éclosion d’un attaquant qu’il avait pourtant eu l’occasion de recruter.