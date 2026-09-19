PSG, OM, ASSE, RC Lens, FC Nantes, OL Stade Rennais : coup de tonnerre pour la Coupe de France ! 

La diffusion de la Coupe de France pourrait connaître un énorme retournement de situation cette saison.

Un changement majeur pourrait se préparer autour de la Coupe de France. Diffuseur historique en clair de la compétition depuis près de vingt ans, France Télévisions pourrait ne pas renouveler son contrat avec la Fédération française de football !

La Coupe de France dans le viseur de France TV

Le groupe audiovisuel public doit en effet réaliser de nouvelles économies, à hauteur de 47 millions d’euros pour l’année 2027. Dans ce contexte budgétaire particulièrement contraint, les droits sportifs font partie des dépenses susceptibles d’être réexaminées.

Pour l’heure, la FFF assure ne pas avoir été informée d’une décision concernant la Coupe de France. Mais les déclarations de Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, laissent clairement entendre que la compétition pourrait être concernée par cette politique de réduction des coûts.

Interrogée par Le Monde, Delphine Ernotte a expliqué que France Télévisions allait poursuivre ses efforts sur les coûts de ses programmes et sur les droits sportifs. « Nous allons agir partout. Nous allons continuer à renégocier les coûts des programmes et les droits sportifs. Certaines compétitions ne seront peut-être pas renouvelées, comme la Coupe de France de football par exemple », a-t-elle déclaré.

Les Français privés de la Coupe sur petit écran ?

Une sortie qui pourrait donc avoir des conséquences importantes pour la compétition. Depuis deux décennies, France Télévisions accompagne en effet la Coupe de France en clair, permettant au grand public de suivre les rencontres sans abonnement.

Si le groupe décidait finalement de ne pas prolonger son contrat, la FFF devrait alors trouver une nouvelle solution pour la diffusion en clair de la compétition. À ce stade, aucune décision définitive n’a toutefois été annoncée.

La prochaine attribution des droits sera donc particulièrement scrutée. Après vingt ans de présence, France Télévisions pourrait bien tourner la page de la Coupe de France. Pour mémoire, le RC Lens avait vaincu l’OGC Nice en finale au Stade de France au printemps dernier.