Le jeune défenseur du RC Lens Ismaëlo Ganiou (21 ans) aurait attiré l’attention du nouveau staff des Bleus dirigé par Zinédine Zidane.

La nouvelle génération française continue de frapper à la porte des Bleus. Alors que Zinédine Zidane s’apprête à dévoiler sa toute première liste avec l’équipe de France, plusieurs jeunes joueurs de Ligue 1 commencent à apparaître dans les radars du nouveau sélectionneur.

Ganiou, le nouveau patron de la défense du RC Lens

Après Andy Diouf, désormais à l’Inter Milan, et Esteban Lepaul, particulièrement en vue avec le Stade Rennais, c’est au tour d’un défenseur du RC Lens de voir son nom circuler. Selon RMC Sport, Ismaëlo Ganiou aurait reçu une pré-convocation pour la prochaine liste de l’équipe de France.

À seulement 21 ans, Ismaëlo Ganiou s’est progressivement imposé comme un élément important du RC Lens. Le défenseur, né à Lille, a franchi un cap important depuis la fin de l’année 2025. Installé dans le 3-4-2-1 de Pierre Sage, il a profité notamment de la longue absence de Jonathan Gradit pour prendre une place de titulaire. Et depuis, le jeune Lensois n’a plus quitté le onze de départ. Une progression impressionnante pour un joueur qui continue de gagner en expérience au plus haut niveau.

Ganiou a également eu l’occasion de se distinguer dans les grands rendez-vous. Le défenseur était notamment titulaire lors de la victoire du RC Lens contre l’OGC Nice en finale de la Coupe de France. Un trophée qui a forcément renforcé son statut dans l’effectif sang et or. Son importance n’a depuis cessé de grandir, au point d’attirer désormais l’attention du staff de l’équipe de France.

Zidane surveille les jeunes talents de L1

L’arrivée de Zinédine Zidane à la tête des Bleus ouvre également une nouvelle période pour certains jeunes joueurs français. Le sélectionneur dévoilera sa première liste le 18 septembre prochain. Ganiou pourrait donc faire partie des nouveaux visages étudiés par le staff tricolore, même si sa présence dans la liste définitive reste évidemment à confirmer. Le Lensois devra notamment continuer à enchaîner les prestations convaincantes pour espérer franchir cette nouvelle étape.

Le calendrier du RC Lens pourrait justement lui offrir une formidable vitrine. Cette saison, Ganiou aura l’occasion de découvrir la Ligue des champions et de se mesurer à plusieurs des meilleures attaques européennes. Des affiches contre Manchester City et Liverpool sont notamment très attendues. Une expérience particulièrement précieuse pour un défenseur de 21 ans.

S’il parvient à confirmer son niveau face à de tels adversaires, son dossier pourrait encore prendre de l’épaisseur aux yeux du staff des Bleus. Le RC Lens ne s’y est d’ailleurs pas trompé. Le club artésien a sécurisé l’avenir de son jeune défenseur avec une prolongation de contrat jusqu’en 2030. Une preuve supplémentaire de la confiance accordée à Ganiou. Désormais, le joueur peut rêver encore plus grand.