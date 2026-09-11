À LA UNE DU 11 SEP 2026
[09:40]OM : McCourt investit enfin massivement à Marseille ! 
[09:20]Équipe de France : après Lepaul, un petit prodige du RC Lens a tapé dans l’oeil de Zidane 
[09:00]ASSE : Davitashvili a pris un sérieux ascendant avant Dunkerque
[08:40]FC Nantes : premier clash confirmé pour Poirier ! 
[08:20]Stade Rennais – OM : pluie de changements dans le onze de Haise !
[08:00]PSG : une énorme polémique éclate à Paris avant d’aller à Brest 
[07:40]OM Mercato : le RC Lens prêt à chiper un joueur de Genesio en joker ?
[07:20]ASSE Mercato : nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Stassin
[07:00]OM : le onze aligné par Genesio à Rennes interpelle les supporters marseillais 
[06:30]Pronostic Paris FC – OL : le Paris FC va-t-il s’offrir l’OL après l’OM ?

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Équipe de France : après Lepaul, un petit prodige du RC Lens a tapé dans l’oeil de Zidane 

Par Bastien Aubert - 11 Sep 2026, 09:20
Ismaëlo Ganiou (RC Lens)

Le jeune défenseur du RC Lens Ismaëlo Ganiou (21 ans) aurait attiré l’attention du nouveau staff des Bleus dirigé par Zinédine Zidane.

La nouvelle génération française continue de frapper à la porte des Bleus. Alors que Zinédine Zidane s’apprête à dévoiler sa toute première liste avec l’équipe de France, plusieurs jeunes joueurs de Ligue 1 commencent à apparaître dans les radars du nouveau sélectionneur.

Ganiou, le nouveau patron de la défense du RC Lens

Après Andy Diouf, désormais à l’Inter Milan, et Esteban Lepaul, particulièrement en vue avec le Stade Rennais, c’est au tour d’un défenseur du RC Lens de voir son nom circuler. Selon RMC Sport, Ismaëlo Ganiou aurait reçu une pré-convocation pour la prochaine liste de l’équipe de France. 

À seulement 21 ans, Ismaëlo Ganiou s’est progressivement imposé comme un élément important du RC Lens. Le défenseur, né à Lille, a franchi un cap important depuis la fin de l’année 2025. Installé dans le 3-4-2-1 de Pierre Sage, il a profité notamment de la longue absence de Jonathan Gradit pour prendre une place de titulaire. Et depuis, le jeune Lensois n’a plus quitté le onze de départ. Une progression impressionnante pour un joueur qui continue de gagner en expérience au plus haut niveau.

Ganiou a également eu l’occasion de se distinguer dans les grands rendez-vous. Le défenseur était notamment titulaire lors de la victoire du RC Lens contre l’OGC Nice en finale de la Coupe de France. Un trophée qui a forcément renforcé son statut dans l’effectif sang et or. Son importance n’a depuis cessé de grandir, au point d’attirer désormais l’attention du staff de l’équipe de France.

Zidane surveille les jeunes talents de L1

L’arrivée de Zinédine Zidane à la tête des Bleus ouvre également une nouvelle période pour certains jeunes joueurs français. Le sélectionneur dévoilera sa première liste le 18 septembre prochain. Ganiou pourrait donc faire partie des nouveaux visages étudiés par le staff tricolore, même si sa présence dans la liste définitive reste évidemment à confirmer. Le Lensois devra notamment continuer à enchaîner les prestations convaincantes pour espérer franchir cette nouvelle étape.

Le calendrier du RC Lens pourrait justement lui offrir une formidable vitrine. Cette saison, Ganiou aura l’occasion de découvrir la Ligue des champions et de se mesurer à plusieurs des meilleures attaques européennes. Des affiches contre Manchester City et Liverpool sont notamment très attendues. Une expérience particulièrement précieuse pour un défenseur de 21 ans. 

S’il parvient à confirmer son niveau face à de tels adversaires, son dossier pourrait encore prendre de l’épaisseur aux yeux du staff des Bleus. Le RC Lens ne s’y est d’ailleurs pas trompé. Le club artésien a sécurisé l’avenir de son jeune défenseur avec une prolongation de contrat jusqu’en 2030. Une preuve supplémentaire de la confiance accordée à Ganiou. Désormais, le joueur peut rêver encore plus grand.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot