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RC Lens : un chouchou des supporters pourrait signer à Lille

Par William Tertrin - 9 Sep 2026, 15:25
Gaël Kakuta rigolant à son époque lensoise.

Après avoir fait vibrer les supporters du RC Lens, Gaël Kakuta n’exclut pas de retrouver les terrains dans la région, avec une destination déjà en tête.

La rumeur avait rapidement circulé dans les travées du football amateur artésien. Alors que Serge Aurier est annoncé tout proche du FC Montigny-en-Gohelle, en Régional 2, certains imaginaient déjà Gaël Kakuta rejoindre son ancien partenaire et ami. Une hypothèse fermement démentie par le principal intéressé.

Interrogé sur cette possibilité par La Voix du Nord, l’ancien joueur du RC Lens n’a laissé aucune place au doute. « Il n’y a, à aucun moment, eu de contacts », a-t-il expliqué, tout en révélant le club qu’il privilégierait s’il décidait un jour de reprendre le football dans la région : l’US Lille-Moulins.

Kakuta privilégie le club de ses débuts

Un choix qui a du sens pour le milieu offensif. Né à Lille, Gaël Kakuta a découvert le football à l’US Lille-Moulins dès l’âge de 7 ans, avant de rejoindre le RC Lens un an plus tard. C’est ensuite à La Gaillette que le jeune gaucher a poursuivi sa formation et commencé à attirer les regards.

Très apprécié lors de son passage au RC Lens de 2020 à 2022, notamment pour son pied gauche et sa technique, Kakuta reste une figure particulière pour les supporters artésiens. Un retour sur les terrains dans la métropole lilloise ne manquerait donc pas de susciter la curiosité.

La porte reste donc entrouverte. S’il devait finalement rechausser les crampons dans le Nord, ce ne serait pas à Montigny-en-Gohelle, mais bien à Lille-Moulins.

Aurier, lui, se rapproche de Montigny

La rumeur Kakuta est née dans un contexte particulier. Serge Aurier, ancien défenseur du RC Lens et du PSG, est lui bel et bien proche de s’engager avec le FC Montigny-en-Gohelle. Le joueur de 33 ans aurait accepté la proposition du club de Régional 2, même si les dernières démarches administratives doivent encore être réglées.

Aurier, récemment revenu au RC Lens comme entraîneur adjoint des U15, pourrait ainsi cumuler ses nouvelles fonctions à La Gaillette avec une dernière aventure comme joueur. Un scénario bien différent de celui de Kakuta, qui semble pour l’instant préférer tourner la page du football professionnel… sans totalement exclure un retour sur les terrains, à Lille-Moulins.

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