Recruté par le RC Lens cet été, Thorgan Hazard (33 ans) ne fait pas encore l’unanimité chez les supporters des Sang et Or.

Le RC Lens traverse déjà une période délicate. Après la défaite concédée à Strasbourg, les Sang et Or ont encore chuté à domicile face à Lorient (0-1). Un deuxième revers consécutif qui a provoqué une réaction inhabituelle du public de Bollaert, pourtant réputé pour pousser son équipe jusqu’au bout. Et parmi les joueurs visés, Thorgan Hazard a particulièrement retenu l’attention.

Hazard déjà sous pression à Bollaert

Pour sa première titularisation en Ligue 1 cette saison avec le RC Lens, le Belge n’a pas réussi à faire la différence. Peu influent dans le jeu offensif, régulièrement pris au piège du hors-jeu et pas suffisamment inspiré dans ses choix, Hazard a longtemps peiné à peser sur la rencontre. Il a finalement été remplacé après environ 70 minutes de jeu, sous les sifflets d’une partie du public artésien. Un constat d’autant plus frustrant que le Racing attend beaucoup de son expérience. À 33 ans, l’ancien joueur de Chelsea et du Borussia Mönchengladbach doit justement apporter cette maîtrise et cette capacité à faire la différence dans les moments importants. Face à Lorient, cela n’a pas suffisamment été visible.

Pour autant, il serait évidemment prématuré d’enterrer le joueur après une seule titularisation. Hazard vient d’arriver dans un effectif profondément renouvelé et le RC Lens cherche encore son équilibre. Florian Thauvin a lui-même reconnu que l’équipe devait encore trouver son « rythme de croisière », après de nombreux changements dans le groupe et au sein du staff. Le contexte explique donc en partie cette période de rodage. Mais à Bollaert, la patience n’est jamais illimitée.

Un avertissement, pas une condamnation

Le public lensois a également sifflé l’ensemble de l’équipe après le coup de sifflet final, preuve que la réaction ne concernait pas uniquement Hazard. Dino Toppmöller, lui, a refusé de critiquer ses supporters, estimant qu’ils avaient toujours poussé l’équipe et qu’il fallait accepter leur réaction après une défaite. Le timing rend toutefois la situation particulièrement intéressante. Le RC Lens doit rapidement se relever puisque la Ligue des champions arrive déjà. Les Sang et Or vont devoir afficher un tout autre visage sur la scène européenne.

Dans ce contexte, l’expérience de Thorgan Hazard pourrait justement devenir précieuse. Le Belge connaît déjà le très haut niveau et possède une solide expérience européenne. C’est précisément pour ce type de rendez-vous que son vécu peut être utile au Racing. Encore faut-il qu’il retrouve rapidement de l’influence sur le rectangle vert. Dès jeudi soir à Prague ?