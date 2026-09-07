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FRANCE

RC Lens : 136 matches de C1 changent totalement la donne européenne

Par Wladimir DELCROS - 7 Sep 2026, 15:07
RC Lens : 136 matches de C1 changent totalement la donne européenne

Trois ans après avoir abordé la Ligue des Champions avec un effectif presque novice, le RC Lens présente désormais un tout autre visage. Les Sang et Or peuvent s’appuyer sur 14 joueurs ayant déjà goûté à la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Un écart spectaculaire avec 2023

Lors de la campagne 2023-2024, le RC Lens ne comptait qu’un seul joueur ayant déjà disputé la Ligue des Champions : Nampalys Mendy, avec une petite apparition au compteur. La situation a radicalement évolué puisque l’effectif actuel cumule désormais 136 matches de C1, selon le décompte réalisé par Lensois.com.

L’arrivée de Jean-Clair Todibo a fait passer le nombre de joueurs concernés de 13 à 14. Le défenseur avait été titularisé avec le FC Barcelone lors d’une victoire sur le terrain de l’Inter Milan (2-1), le 10 décembre 2019.

Haidara et Hazard tirent Lens vers le haut

Deux hommes concentrent près de la moitié de cette expérience. Amadou Haidara totalise 37 apparitions, contre 30 pour Thorgan Hazard. À eux deux, ils affichent donc 67 matches de Ligue des Champions.

Le premier a notamment été titulaire avec Leipzig en quart de finale contre l’Atlético Madrid en 2020. Le Belge a, de son côté, participé au quart de finale perdu par le Borussia Dortmund face à Manchester City en 2021.

Cuisance, un champion d’Europe dans l’effectif

Michael Cuisance apporte également un pedigree particulier. Vainqueur de la compétition avec le Bayern Munich en 2020, le milieu n’avait toutefois disputé aucun match durant cette campagne. Ses six apparitions en C1 remontent à son passage à l’OM en 2020-2021.

Baidoo et Thauvin comptent chacun 12 rencontres, devant Sima (9) et Ivanovic (7). Cette expérience se retrouve aussi sur le banc avec Dino Toppmöller, déjà passé par la compétition avec Francfort et comme adjoint de Julian Nagelsmann au Bayern Munich. Un contraste saisissant avec le Lens de 2023.

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