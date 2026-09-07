À LA UNE DU 7 SEP 2026
[19:20]FC Nantes Mercato : un international français comme nouveau gardien numéro 1 ?
[19:00]ASSE : énorme nouvelle pour Augustine Boakye !
[18:40]PSG Mercato : un flop parisien tout proche d’un surprenant rebond
[18:20]RC Lens : énorme surprise, un gros nom du club va signer en amateur !
[18:00]OL : retournement de situation pour l’avenir de Paulo Fonseca
[17:40]PSG Mercato : Luis Enrique réclame un transfert XXL à 150 M€ dès janvier !
[17:20]FC Nantes Mercato : un gardien de L2 a dit oui à Poirier, coup de tonnerre pour Dupé !
[17:00]RC Lens : on connaît la durée d’absence exacte de Yacine Titraoui
[16:40]OL Mercato : c’est confirmé pour Karim Benzema !
[16:20]Real Madrid : Kylian Mbappé s’offre une nouvelle déclaration polémique

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : on connaît la durée d’absence exacte de Yacine Titraoui

Par William Tertrin - 7 Sep 2026, 17:00

Touché aux ischio-jambiers contre Lorient, Yacine Titraoui va manquer le déplacement du RC Lens à Prague et devrait également être un petit moment.

Le RC Lens devra faire sans Yacine Titraoui pour son entrée en Ligue des champions. Sorti avant l’heure de jeu samedi contre Lorient (0-1), le milieu de terrain algérien souffre bien des ischio-jambiers et son forfait est désormais acté.

Titraoui absent plusieurs semaines

Le diagnostic est donc plus embêtant pour le milieu lensois que pour Matthieu Udol. Alors que le piston s’en est finalement sorti avec une grosse béquille à la cuisse droite, sans atteinte des ligaments du genou, Titraoui doit lui observer une période de repos.

Selon les informations rapportées par La Voix du Nord, Yacine Titraoui sera absent jusqu’à la trêve internationale. Il manquera donc le déplacement à Prague, jeudi, pour le premier match de Ligue des champions du Racing face au Slavia Prague. Il faudra également faire une croix sur les matchs face au Mans puis Monaco.

Un coup dur pour Dino Toppmöller, qui devra trouver une solution au milieu de terrain alors que le Racing attaque une période particulièrement importante de sa saison.

Udol plutôt rassurant

Dans le même temps, les nouvelles sont nettement plus rassurantes concernant Matthieu Udol. Les examens ont écarté une nouvelle blessure au genou, malgré les images inquiétantes de samedi. Le joueur souffre finalement d’une grosse béquille à la cuisse droite et reste incertain pour Prague.

Le RC Lens devrait donc récupérer prochainement son piston, tandis que Titraoui devra patienter encore plusieurs semaines avant de retrouver la compétition.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot