RC Lens : on connaît la durée d’absence exacte de Yacine Titraoui

Touché aux ischio-jambiers contre Lorient, Yacine Titraoui va manquer le déplacement du RC Lens à Prague et devrait également être un petit moment.

Le RC Lens devra faire sans Yacine Titraoui pour son entrée en Ligue des champions. Sorti avant l’heure de jeu samedi contre Lorient (0-1), le milieu de terrain algérien souffre bien des ischio-jambiers et son forfait est désormais acté.

Titraoui absent plusieurs semaines

Le diagnostic est donc plus embêtant pour le milieu lensois que pour Matthieu Udol. Alors que le piston s’en est finalement sorti avec une grosse béquille à la cuisse droite, sans atteinte des ligaments du genou, Titraoui doit lui observer une période de repos.

Selon les informations rapportées par La Voix du Nord, Yacine Titraoui sera absent jusqu’à la trêve internationale. Il manquera donc le déplacement à Prague, jeudi, pour le premier match de Ligue des champions du Racing face au Slavia Prague. Il faudra également faire une croix sur les matchs face au Mans puis Monaco.

Un coup dur pour Dino Toppmöller, qui devra trouver une solution au milieu de terrain alors que le Racing attaque une période particulièrement importante de sa saison.

Udol plutôt rassurant

Dans le même temps, les nouvelles sont nettement plus rassurantes concernant Matthieu Udol. Les examens ont écarté une nouvelle blessure au genou, malgré les images inquiétantes de samedi. Le joueur souffre finalement d’une grosse béquille à la cuisse droite et reste incertain pour Prague.

Le RC Lens devrait donc récupérer prochainement son piston, tandis que Titraoui devra patienter encore plusieurs semaines avant de retrouver la compétition.