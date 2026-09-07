Real Madrid : Kylian Mbappé s’offre une nouvelle déclaration polémique

Kylian Mbappé assume pleinement ses ambitions pour le Ballon d’Or 2026 et estime que cette année pourrait enfin être la bonne pour décrocher le prestigieux trophée.

À la veille des retrouvailles du Real Madrid avec la Ligue des champions, Kylian Mbappé a accordé un entretien à France Football dans lequel il n’a pas esquivé la question du Ballon d’Or. Et le capitaine de l’équipe de France affiche une confiance maximale.

« Cette année pourrait être la bonne pour remporter le Ballon d’Or », a notamment lancé l’attaquant madrilène. Une déclaration qui ne manquera pas de faire réagir, alors que la course au trophée s’annonce particulièrement disputée.

Mbappé croit plus que jamais au Ballon d’Or

Le Français estime avoir des arguments solides pour prétendre à la plus belle récompense individuelle. Son principal atout reste son incroyable Coupe du monde 2026. Avec 10 buts en huit matches, Mbappé a terminé meilleur buteur du tournoi et a remporté le Soulier d’Or pour la deuxième fois consécutive. Il est également devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 22 réalisations.

Une performance historique que le joueur du Real Madrid considère forcément comme un élément majeur dans la course au trophée.

« J’ai marqué l’histoire cet été lors de la compétition la plus importante », explique-t-il, tout en rappelant que la décision finale appartient aux journalistes.

« Je le pense toujours »

Interrogé sur son statut de meilleur joueur du monde, Mbappé ne s’est pas défilé. « Moi, je le pense toujours », affirme-t-il, tout en reconnaissant que chacun est libre d’avoir son propre avis.

Cette confiance assumée nourrit évidemment la polémique. D’autant que le Français sait qu’un argument important joue contre lui : l’absence de titre majeur avec le Real Madrid et les Bleus la saison dernière. Le club espagnol vient par ailleurs de connaître sa première défaite de la saison contre le Betis, quelques jours avant son entrée en Ligue des champions.

Mais Mbappé refuse de choisir entre statistiques individuelles et trophées collectifs. Pour lui, l’objectif est clair : « marquer des buts et gagner des titres ».

Le rendez-vous face à l’Inter Milan, mardi soir au Santiago-Bernabéu, constituera donc une première occasion pour Mbappé de lancer sa nouvelle campagne européenne. Et peut-être de continuer à alimenter son rêve de Ballon d’Or 2026.