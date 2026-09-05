Real Madrid, PSG : Mbappé et les Parisiens sévèrement pointés du doigt

Kylian Mbappé concentre les critiques après le premier revers de la saison du Real Madrid, marqué par son penalty manqué en fin de rencontre. En France, plusieurs cadres du PSG sont également désignés après la défaite face à Monaco.

Une « nuit noire » pour Mbappé

Muet face aux Sévillans, Kylian Mbappé a incarné le fiasco madrilène en voyant son penalty du temps additionnel détourné par Valles. Un échec qui met fin au sans-faute du Real Madrid et expose l’attaquant français aux critiques de la presse espagnole.

Dans AS, Thomas Roncero évoque une « nuit noire » et pointe directement sa responsabilité. L’éditorialiste lui reproche notamment deux occasions franches manquées en première période face à une cage désertée. Mundo Deportivo parle, de son côté, d’un premier KO pour les hommes de José Mourinho, comme le rapporte Foot Mercato.

La défense du PSG inquiète

Le PSG traverse également une période délicate. Battu par Monaco au Parc des Princes, le club de la capitale a désormais encaissé huit buts en cinq rencontres. Matveï Safonov, friable sur son premier poteau, ainsi que la charnière Pacho-Marquinhos sont particulièrement ciblés.

Le milieu composé de João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz a également manqué d’impact, notamment au contre-pressing. Luis Enrique avait par ailleurs choisi Warren Zaïre-Emery au poste d’arrière gauche, sans que le titi parisien ne parvienne à afficher son meilleur niveau. Une nouvelle alerte dans la série noire parisienne.

Filipe Luis a expliqué qu’il avait fallu être courageux face à un PSG qui « n’est pas dans sa meilleure forme ». Monaco a notamment corrigé certaines choses à la pause. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2096146318993277365

Isak lance enfin son aventure à Liverpool

En Angleterre, Alexander Isak reçoit en revanche les éloges. Le Suédois a inscrit un doublé en dix minutes contre Ipswich, sur deux services de Cody Gakpo, pour offrir à Andoni Iraola sa première victoire sur le banc de Liverpool.

Après une première saison très compliquée à Anfield, l’ancien attaquant de Newcastle semble enfin retrouver son meilleur niveau. Le Daily Mail évoque une « étoile filante », tandis que The Telegraph souligne son rôle décisif dans ce premier succès de l’ère Iraola.