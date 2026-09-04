Le PSG retrouvera enfin le Parc des Princes ce soir contre Monaco (21h05), à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1 avec une pelouse entièrement neuve… qui a un coût.

Le Paris Saint-Germain va enfin retrouver son jardin. Ce soir à 21h05, le PSG accueille l’AS Monaco au Parc des Princes pour la troisième journée de Ligue 1. Mais les retrouvailles avec le public parisien auront une particularité : les joueurs de Luis Enrique évolueront sur une pelouse flambant neuve. Un changement devenu indispensable après les problèmes rencontrés quelques jours plus tôt.

Une facture irlandaise qui pourrait dépasser 500 000 euros

Deux semaines après la polémique autour du gazon du Parc des Princes, le PSG a décidé de passer à l’action. Les équipes de Jonathan Calderwood, chef jardinier du club depuis treize ans, sont directement allées en Irlande afin de contrôler la qualité d’une nouvelle pelouse avant son acheminement vers Paris. Au total, environ 700 rouleaux de gazon ont été transportés jusqu’à la capitale. La pose a ensuite été réalisée en seulement trois jours, les 26, 27 et 28 août. Un calendrier extrêmement serré puisque seulement une semaine séparait la fin de l’installation de la réception de Monaco.

Le montant exact de cette opération n’a pas été communiqué. Mais selon L’Équipe, ce type de travaux peut représenter plus de 500 000 euros. Une nouvelle dépense importante pour le PSG. Après un mercato particulièrement actif ces dernières saisons et alors que Paris cherche désormais à maîtriser davantage ses finances, le club doit donc également assumer le coût de cette intervention d’urgence. Et la facture pourrait être encore plus salée en tenant compte de la sanction reçue après l’épisode PSG-Rennes.

Le précédent gazon du PSG avait totalement souffert

Le problème trouve son origine dans la précédente pelouse du Parc. Semée au début de l’été, celle-ci avait fortement souffert des épisodes de canicule qui ont frappé la région parisienne. Son état s’était progressivement dégradé jusqu’à rendre impossible la tenue de PSG-Rennes au Parc des Princes le 23 août. La rencontre avait finalement été inversée et disputée en Bretagne. Les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul spectaculaire, 2-2. Une situation exceptionnelle qui avait évidemment provoqué de nombreuses réactions.

L’histoire ne s’est pas arrêtée au changement de pelouse. Pour avoir été dans l’incapacité d’accueillir la rencontre comme prévu, le PSG a également été sanctionné par la Commission des compétitions de la Ligue. Le club parisien a écopé d’une amende de 150 000 euros. Entre cette sanction et le coût estimé de la nouvelle pelouse, l’épisode pourrait donc représenter une dépense particulièrement importante pour le champion de France. Cette fois, ce n’est pas pour recruter une star. C’est pour offrir à Luis Enrique et à ses joueurs les meilleures conditions possibles dans leur propre stade.