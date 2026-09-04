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FRANCE

FC Nantes Mercato : c’est enfin signé pour Benhattab !

Par Bastien Aubert - 4 Sep 2026, 13:03
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Longtemps bloqué par des détails administratifs, le départ de Yassine Benhattab (23 ans) du FC Nantes est désormais acté. Le milieu offensif a enfin signé son contrat avec le Montpellier HSC.

Le dossier Yassine Benhattab touche enfin à sa conclusion. Alors que son départ du FC Nantes semblait déjà programmé, plusieurs complications administratives avaient retardé son arrivée à Montpellier. Cette fois, le dernier obstacle est levé.

Benhattab a signé à Montpellier

L’information a été révélée par Mohamed Toubache-Ter, qui a confirmé la finalisation de l’opération : « Tout est ok ! Yassine Benhattab a signé ! » Une confirmation qui met donc fin aux dernières incertitudes autour de l’avenir du joueur. Benhattab va ainsi pouvoir tourner la page nantaise et entamer une nouvelle aventure sous les couleurs du Montpellier HSC.

Le transfert avait pourtant pris du retard ces derniers jours. Un problème administratif lié au dossier d’Issoufou avec Millwall avait notamment empêché Benhattab de rejoindre immédiatement Montpellier. Le joueur était donc resté officiellement sous contrat avec le FC Nantes malgré l’avancée des discussions. Cette situation avait alimenté les interrogations autour de son départ. Désormais, le dossier est définitivement débloqué.

Une nouvelle étape pour Benhattab

Pour Yassine Benhattab, cette signature représente une nouvelle étape dans sa carrière. Le milieu offensif va pouvoir se concentrer pleinement sur son nouveau projet et tenter de s’imposer rapidement dans l’effectif montpelliérain. À Nantes, son aventure touche donc à sa fin après plusieurs semaines de discussions autour de son avenir.

Le FC Nantes va de son côté poursuivre son mercato et la construction de son effectif pour cette nouvelle saison en Ligue 2. Avec la signature de Benhattab à Montpellier, un nouveau dossier vient en tout cas de se refermer.

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