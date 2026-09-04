Le prêt de Bahmed Deuff (20 ans) au Royal Antwerp, annoncé tard jeudi soir par le FC Nantes, a déboussolé les supporters des Canaris.

Le mercato du FC Nantes continue de faire parler et pas forcément pour les bonnes raisons. Jeudi soir, le club nantais a officialisé le départ de Bahmed Deuff vers le Royal Antwerp. Le jeune Canari rejoint la Belgique sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une décision qui a rapidement provoqué de nombreuses réactions chez les supporters.

Deuff quitte le FC Nantes en prêt

Le FC Nantes a confirmé l’opération dans un communiqué publié jeudi soir : « Bahmed Deuff prêté au Royal Antwerp. Au club depuis l’âge de 8 ans et après avoir effectué ses premiers pas avec le groupe professionnel la saison dernière, Bahmed Deuff rejoint le Royal Antwerp sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Bonne saison, Bahmed ! » Formé depuis son plus jeune âge à Nantes, Deuff avait découvert le groupe professionnel la saison dernière. Le jeune joueur espérait désormais pouvoir continuer à progresser avec les Canaris. Mais son avenir va finalement s’écrire en Belgique, au moins temporairement.

Ce départ était déjà dans les tuyaux depuis plusieurs jours mais son officialisation n’a pas calmé la colère d’une partie du public nantais. Les supporters reprochent notamment au club de ne pas suffisamment miser sur ses jeunes joueurs. Le timing du départ de Deuff est également pointé du doigt. Selon plusieurs réactions sur les réseaux sociaux, le jeune Nantais aurait réalisé une préparation estivale convaincante avant de disparaître des plans après la première rencontre de Ligue 2. Un choix qui suscite forcément des interrogations.

Les supporters du FC Nantes très remontés

John Baltimore, supporter invétéré du FC Nantes sur X, n’a pas mâché ses mots pour commenter cette décision : « Deuff qui part en POA, c’est juste gerbant. En pleine bourre pendant la prépa, écarté après un seul match de L2 où toute l’équipe est à la ramasse collectivement… Ce club a renoncé à développer ses jeunes, ce n’est certes pas une nouveauté, mais là c’est carrément du saccage. » Une sortie particulièrement virulente, qui illustre le niveau de frustration d’une partie des supporters. Le prêt avec option d’achat est notamment au cœur des critiques. Pour certains fans, cette opération donne le sentiment que le club ne cherche plus suffisamment à accompagner ses jeunes talents vers l’équipe première.

Cette nouvelle décision intervient dans un contexte déjà tendu autour du projet nantais. Avant même l’officialisation du départ de Deuff, plusieurs supporters faisaient part de leur incompréhension face aux choix de la direction. La situation du centre de formation cristallise notamment les débats. Le FC Nantes possède pourtant une longue tradition de formation et a régulièrement fait émerger de jeunes joueurs au plus haut niveau. Le départ de Deuff est donc forcément symbolique pour une partie du public. La question sera désormais de savoir si le jeune joueur reviendra à Nantes au terme de son prêt ou si l’option d’achat sera finalement levée.