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RC Lens : le verdict est tombé pour la durée d’absence de Nairowki, il est très lourd !  

Par Bastien Aubert - 4 Sep 2026, 08:20
Maik Nawrocki (RC Lens)

Blessé dans les rangs du RC Lens, Maik Nawrocki (25 ans) ne devrait pas revenir avant les six prochains mois ! 

Le début de saison du RC Lens est marqué par un énorme coup dur. Blessé samedi dernier à Strasbourg lors de la défaite lensoise (1-2), Maik Nawrocki va devoir prendre son mal en patience.

Au moins six mois d’absence pour Nawrocki !

Le verdict concernant la gravité de sa blessure est désormais connu et il est particulièrement lourd. Nawrocki souffre d’une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le défenseur polonais de 25 ans devra donc subir une intervention chirurgicale. Une blessure particulièrement sérieuse qui nécessite ensuite plusieurs mois de rééducation avant d’envisager un retour à la compétition. Pour le RC Lens, cette absence représente forcément une mauvaise nouvelle alors que le club compte sur son effectif pour réaliser une saison ambitieuse.

La durée d’indisponibilité annoncée est particulièrement longue. Selon L’Équipe, Nawrocki sera absent au moins six mois. Son retour ne devrait donc pas intervenir avant 2027. Le défenseur va désormais devoir se concentrer sur son opération puis sur les différentes étapes de sa récupération. Il faudra également éviter de précipiter son retour afin de lui permettre de retrouver progressivement l’intégralité de ses moyens.

Un nouveau problème pour le RC Lens

Cette blessure tombe forcément au mauvais moment pour le club artésien. Maik Nawrocki commençait à se montrer dans la rotation défensive et son absence va obliger le staff à revoir ses plans. Le calendrier pourrait également rendre cette perte encore plus problématique. Le RC Lens doit en effet gérer une saison particulièrement chargée et aura besoin de profondeur à tous les postes. L’absence de Nawrocki pendant plusieurs mois va donc mettre davantage de pression sur les autres défenseurs.

Avec cette indisponibilité, le staff lensois devra trouver de nouvelles solutions pour compenser son absence. Les autres défenseurs vont forcément être davantage sollicités dans les prochaines semaines. La direction pourrait également être attentive aux opportunités du mercato si une solution intéressante se présente. Mais pour l’heure, la priorité est évidemment ailleurs. Le RC Lens va devoir accompagner Nawrocki dans son processus de récupération et lui permettre de revenir dans les meilleures conditions possibles.

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