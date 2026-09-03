Avant la fermeture du mercato estival, le RC Lens a pris contact avec l’entourage de Raphaël Guerreiro (32 ans) pour évoquer une possible arrivée.

Le RC Lens a tenté un joli coup dans les dernières heures du mercato estival. Alors que le marché français allait fermer ses portes, le club artésien a pris contact avec l’entourage de Raphaël Guerreiro, afin d’évoquer une possible arrivée du Portugais.

Guerreiro, une opportunité de marché pour le RC Lens

D’après L’Équipe, le latéral gauche de 32 ans a bien été envisagé par les Sang et Or. Une piste particulièrement séduisante sur le papier puisque l’international portugais était alors libre de tout contrat après son départ du Bayern Munich.

Pour Jean-Louis Leca, cette piste avait tout d’une opportunité à saisir. Sans indemnité de transfert, un joueur du calibre de Guerreiro pouvait permettre au RC Lens d’ajouter une solide dose d’expérience à son effectif. Le Portugais sortait en effet de trois saisons passées au Bayern Munich, qu’il avait rejoint librement en 2023 après son départ du Borussia Dortmund. En Bavière, il a disputé 89 rencontres et inscrit 12 buts, tout en délivrant 8 passes décisives.

Sa polyvalence constituait également un argument de poids. Capable d’évoluer au poste de latéral gauche mais aussi plus haut sur le terrain, Guerreiro possède un profil technique particulièrement intéressant pour une équipe souhaitant varier ses animations offensives.

Un ancien Merlu qui connaît parfaitement la Ligue 1

L’idée d’un retour en France avait forcément de quoi séduire. Avant de s’imposer en Allemagne, Raphaël Guerreiro avait marqué les esprits sous le maillot du FC Lorient. Arrivé chez les Merlus en 2013, le Portugais avait rapidement démontré ses qualités dans le championnat français. Ses performances lui avaient d’ailleurs ouvert les portes de la sélection portugaise puis du Borussia Dortmund.

Plus d’une décennie plus tard, le voir revenir en Ligue 1 aurait donc constitué un joli clin d’œil. Malgré cette prise de contact, la piste Guerreiro n’a finalement pas abouti. Le RC Lens a privilégié une autre solution pour renforcer son effectif et le Portugais est, à ce jour, toujours sans club. Une situation assez étonnante pour un joueur qui compte 65 sélections avec le Portugal et qui vient de passer trois saisons au Bayern Munich.

Le mercato français étant désormais fermé, l’opportunité de voir Guerreiro revenir en Ligue 1 s’est donc éloignée. Mais cette tentative montre surtout que Jean-Louis Leca et la direction lensoise avaient identifié un profil particulièrement expérimenté pour renforcer leur équipe. Et au regard de son CV, le nom de Raphaël Guerreiro avait clairement de quoi faire rêver les supporters du RC Lens.