RC Lens Mercato : trois prétendants refusés par Odsonne Édouard

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Courtisé par le Stade Rennais et plusieurs clubs étrangers, Odsonne Édouard a choisi de poursuivre son aventure au RC Lens. Malgré une proposition financière séduisante, l’attaquant français souhaite disputer la Ligue des champions sous les couleurs sang et or.

Le RC Lens peut souffler. Alors que le Stade Rennais avait accéléré pour recruter Odsonne Édouard dans les dernières heures du mercato, l’attaquant de 28 ans a décidé de rester dans le Nord.

Le club breton était pourtant prêt à lui offrir des conditions salariales particulièrement avantageuses. Rennes cherchait un nouvel avant-centre pour compléter son secteur offensif et avait fait du Lensois l’une de ses principales alternatives à Boulaye Dia.

Mais Édouard a repoussé cette possibilité. Son ambition est claire : participer à la prochaine Ligue des champions avec le Racing.

Odsonne Édouard refuse le Stade Rennais

Rennes ne s’était pas contenté d’un simple renseignement. Les dirigeants bretons auraient proposé un prêt payant assorti d’une option d’achat obligatoire évaluée à 10 millions d’euros.

Les négociations avec Lens semblaient même susceptibles de rapidement progresser. Le Stade Rennais était disposé à réaliser un effort financier important pour convaincre l’ancien attaquant du Celtic et de Crystal Palace.

Le joueur n’a toutefois pas donné suite. Malgré le salaire proposé et la possibilité de bénéficier d’un rôle important à Rennes, Édouard ne souhaitait pas renoncer à la campagne européenne du RC Lens.

L’intérêt rennais était bien concret, même si le club travaillait parallèlement sur l’arrivée de Boulaye Dia. L’Équipe

Deux clubs étrangers ont également tenté leur chance

Le Stade Rennais n’était pas le seul prétendant. Un club de Serie A et une formation de Liga auraient également pris des renseignements dans les dernières heures du mercato.

L’identité de ces deux équipes n’a pas filtré, mais leur intérêt montre que la belle saison d’Édouard à Lens n’est pas passée inaperçue. Le Français a retrouvé une cote importante après plusieurs exercices plus délicats en Angleterre.

Aucune de ces approches n’a finalement convaincu l’attaquant de quitter le Racing. Le joueur privilégie la stabilité et souhaite vivre la Ligue des champions avec le club qui lui a permis de relancer sa carrière.

La Ligue des champions plutôt qu’un meilleur salaire

Ce choix constitue une excellente nouvelle pour les supporters lensois. Dans un mercato où de nombreux joueurs n’hésitent pas à privilégier les propositions financières les plus importantes, Édouard a placé l’ambition sportive au centre de sa décision.

L’attaquant a déjà goûté à la Ligue des champions lors de son passage au Celtic Glasgow. Il connaît donc l’intensité et le prestige de cette compétition, qu’il souhaite désormais retrouver sous les couleurs sang et or.

Lens aura besoin de joueurs expérimentés pour affronter les meilleures formations européennes. Avec ses passages au Paris Saint-Germain, au Celtic et en Premier League, Édouard fait partie des rares éléments de l’effectif à posséder un tel vécu.

Un joueur majeur de la dernière saison

Arrivé en provenance de Crystal Palace à l’été 2025, Odsonne Édouard s’est rapidement relancé dans le Nord. Il a inscrit 14 buts en 34 rencontres durant sa première saison lensoise.

Son rendement a joué un rôle important dans l’excellente campagne du Racing. Sa puissance, sa capacité à jouer dos au but et son efficacité dans la surface ont offert une véritable référence offensive à son équipe.

Édouard avait également inscrit 13 buts et délivré trois passes décisives avant les dernières semaines de la saison. Foot Mercato

Malgré l’arrivée de nouveaux concurrents en attaque, il reste donc un joueur particulièrement précieux pour le staff lensois.

Une concurrence qui peut faire très mal

Le RC Lens s’est renforcé offensivement avec l’arrivée de Franjo Ivanović et travaille également sur d’autres profils. Édouard ne dispose donc d’aucune garantie concernant son statut de titulaire.

Mais cette concurrence peut devenir une force avec l’enchaînement des rencontres. Entre la Ligue 1, la Ligue des champions et la Coupe de France, Lens aura besoin de plusieurs attaquants capables de se montrer décisifs.

La décision d’Édouard montre surtout qu’il est prêt à se battre pour conserver sa place. L’ancien Parisien ne cherche pas une porte de sortie plus confortable : il veut relever le défi européen avec les Sang et Or.

Le message envoyé au vestiaire est particulièrement fort. Odsonne Édouard aurait pu accepter un meilleur salaire à Rennes ou tenter une nouvelle aventure en Italie ou en Espagne. Il a choisi Bollaert et la Ligue des champions. Désormais, son objectif sera de prouver sur le terrain qu’il a pris la bonne décision.