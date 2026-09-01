FC Nantes : un crack ivoirien de Monaco se rapproche ?

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Nantes accélère pour obtenir le prêt d’Oumar Konaté, jeune attaquant de l’AS Monaco. À 19 ans, l’international ivoirien serait séduit par la possibilité de bénéficier d’un temps de jeu important sous les ordres de Grégory Poirier.

Le FC Nantes n’a pas terminé son mercato. Après le départ d’Herba Guirassy aux Young Boys de Berne, les dirigeants nantais veulent impérativement renforcer un secteur offensif encore trop limité.

Les Canaris auraient trouvé une nouvelle cible du côté de l’AS Monaco. Selon les informations de Sacha Tavolieri, Nantes est en négociations avancées pour obtenir le prêt d’Oumar Konaté, prometteur attaquant ivoirien âgé de seulement 19 ans.

Oumar Konaté ouvre la porte au FC Nantes

Le dossier aurait connu une évolution importante ces dernières heures. Oumar Konaté aurait donné son feu vert à une arrivée en Loire-Atlantique, séduit par la perspective de jouer régulièrement avec l’équipe première.

Les discussions se poursuivent désormais entre le FC Nantes et l’AS Monaco afin de trouver un accord définitif sur les conditions du prêt. Aucun détail n’a encore filtré concernant la présence éventuelle d’une option d’achat.

Le temps presse puisque les deux clubs doivent finaliser l’opération avant la fermeture du mercato. Mais la volonté du joueur pourrait faciliter les négociations et permettre aux Canaris de boucler rapidement cette arrivée.

Un jeune buteur très apprécié à Monaco

Né à Abidjan, Oumar Konaté a effectué ses débuts au SOL FC d’Abobo, en première division ivoirienne. Il y avait déjà inscrit un but avant de rejoindre l’Europe.

L’attaquant s’est ensuite fait remarquer sous le maillot de la Côte d’Ivoire lors du Tournoi Maurice-Revello 2024. Il avait délivré une passe décisive contre la France puis trouvé le chemin des filets face au Mexique.

Ses performances avaient convaincu l’AS Monaco de le recruter après un essai concluant en 2025. Le club de la Principauté lui avait ensuite offert son premier contrat professionnel.

Depuis son arrivée sur le Rocher, Konaté a principalement évolué avec l’Academy monégasque. Il s’est distingué lors de la saison 2025-2026 avec six buts et deux passes décisives en seulement neuf rencontres.

Déjà aperçu avec les professionnels

Oumar Konaté ne possède pas encore une grande expérience au plus haut niveau, mais il a commencé à se rapprocher de l’équipe première monégasque. Auteur d’une préparation estivale convaincante, il a disputé deux rencontres avec les professionnels depuis le début de la saison.

La concurrence reste toutefois particulièrement importante à Monaco. Malgré le possible départ de Folarin Balogun, plusieurs attaquants se trouvent devant lui dans la hiérarchie, notamment Matthis Abline, Mika Biereth et Paris Brunner.

Un prêt au FC Nantes lui offrirait donc une occasion idéale d’enchaîner les rencontres et de poursuivre sa progression dans un environnement particulièrement exigeant. Monaco, qui croit toujours en son potentiel, pourrait récupérer un joueur plus expérimenté au terme de la saison.

Le pari idéal pour remplacer Guirassy ?

Le recrutement d’Oumar Konaté correspondrait à la nouvelle stratégie nantaise : miser sur un jeune joueur explosif, ambitieux et désireux de prouver rapidement sa valeur.

L’Ivoirien est un attaquant gaucher capable d’apporter de la vitesse, de la profondeur et une réelle présence dans la surface. Il reste encore inexpérimenté, mais ses statistiques avec l’Academy et ses performances internationales témoignent d’un potentiel important.

Plus récemment, il a inscrit trois buts lors du Tournoi Maurice-Revello 2026, terminant à la troisième place du classement des buteurs. Une confirmation de son efficacité dans les compétitions de jeunes.

Il ne faudra toutefois pas attendre de Konaté qu’il règle immédiatement tous les problèmes offensifs des Canaris. Passer de l’Academy monégasque à une équipe attendue chaque semaine en Ligue 2 représente un défi important.

Une opération gagnante pour les trois parties ?

Sur le papier, ce prêt peut satisfaire tout le monde. Monaco offrirait du temps de jeu à l’un de ses jeunes espoirs, Konaté découvrirait le football professionnel comme un véritable joueur de rotation et Nantes récupérerait un attaquant talentueux sans réaliser un investissement conséquent.

Grégory Poirier pourrait rapidement l’intégrer à son groupe. Si l’opération est finalisée à temps, le jeune Ivoirien pourrait même postuler pour la prochaine rencontre contre Nancy à la Beaujoire.

Les négociations sont avancées et le joueur a ouvert la porte. Il ne reste désormais plus qu’au FC Nantes et à l’AS Monaco à régler les derniers détails pour permettre à Oumar Konaté de devenir la nouvelle arme offensive des Canaris.