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FC Nantes Mercato : c’est officiel pour un départ à 5 M€ !

Par Fabien Chorlet - 31 Août 2026, 16:48
Herba Guirassy sous le maillot du FC Nantes

Le FC Nantes a officialisé ce lundi le départ d’Herba Guirassy vers les Young Boys de Berne.

Comme attendu, Herba Guirassy quitte le FC Nantes en cette fin de mercato estival. Après huit ans passés chez les Canaris, où il aura gravi les échelons jusqu’à intégrer l’équipe première, le jeune ailier gauche français aurait pu véritablement s’imposer cette saison chez les professionnels. Il poursuivra finalement sa carrière du côté des Young Boys de Berne, qui ont déboursé environ 5 millions d’euros pour le recruter.

Le communiqué du FC Nantes

« Arrivé à l’Académie Jaune et Verte en 2018 à l’âge de 13 ans, Herba Guirassy a gravi les échelons jusqu’à ses débuts professionnels avec le FC Nantes en août 2023 face au Toulouse FC. Trois ans plus tard, l’attaquant nantais aura disputé 40 matchs et inscrit 6 buts sous le maillot Canari. Apprécié pour sa vitesse, l’international espoir français ouvre un nouveau chapitre de sa carrière et prend la direction de la Suisse en rejoignant les Young Boys de Berne.

Après huit saisons passées à la Jonelière, le FC Nantes te remercie pour ton professionnalisme, ton travail et te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière, Herba ! », a indiqué le FC Nantes dans un communiqué pour saluer le départ d’Herba Guirassy.

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