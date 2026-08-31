Pronostic Dijon – ASSE : les Verts vont-ils signer la passe de quatre ?

Voici l’analyse complète du match de la quatrième journée de Ligue 2 entre Dijon et l’ASSE, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Assez rare pour être souligné depuis son retour en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne va jouer un lundi à l’occasion de la quatrième journée. Ce sera sur la pelouse de Dijon, promu dans l’antichambre de la Ligue 1 cette saison. Seule équipe de Ligue 2 à compter neuf points après trois journées, Sainté tentera de réaliser la passe de quatre sur la pelouse dijonnaise.

Ligue 2 – Dijon vs ASSE

Lundi 31 août 2026 · 20h45 · Stade Gaston-Gérard

Dijon : toujours à la recherche d’une première victoire

De retour dans le monde professionnel cette saison après avoir décroché le titre de National au printemps dernier, Dijon connaît un début de championnat mitigé. Après trois journées, les Bourguignons n’ont toujours pas réussi à décrocher leur première victoire.

Pour son retour en Ligue 2, le DFCO avait pourtant obtenu un résultat encourageant sur la pelouse de Montpellier (1-1). Les Dijonnais ont ensuite été battus à domicile par Pau (0-1) avant de ramener un nouveau point de leur déplacement à Clermont (1-1).

Avec deux points au compteur, Dijon occupe donc la 14e place du classement avant cette quatrième journée. Le bilan comptable reste assez maigre, mais les hommes de Baptiste Ridira ont au moins montré une certaine solidité en n’encaissant que trois buts depuis le début de la saison.

Cette solidité défensive sera forcément mise à rude épreuve face à la meilleure attaque du championnat. L’ASSE a déjà inscrit dix buts en seulement trois rencontres et semble avoir trouvé son rythme de croisière.

Dijon devra également composer avec plusieurs absences puisque Benyahya, Hamada et Obongo devraient manquer cette rencontre. Devant son public, le promu tentera malgré tout de créer la surprise et de faire tomber pour la première fois de la saison le leader stéphanois.

ASSE : la passe de quatre en ligne de mire

Difficile d’imaginer meilleur début de saison pour l’AS Saint-Étienne. Après avoir échoué en barrages d’accession face à l’OGC Nice au printemps dernier, les Verts semblent avoir parfaitement digéré cette immense déception et affichent clairement leurs ambitions de remontée.

Les hommes de Ian Cathro ont commencé leur saison par une victoire convaincante sur la pelouse de Sochaux (3-0). Ils ont ensuite confirmé devant leur public en dominant Clermont (3-1), avant de livrer une nouvelle démonstration face à Grenoble (4-0).

Trois matchs, trois victoires, dix buts inscrits et un seul encaissé : le bilan stéphanois est quasiment parfait. Avec neuf points, Sainté occupe logiquement la tête du championnat et semble déjà s’imposer comme l’un des grands favoris pour la montée en Ligue 1.

L’ASSE peut notamment s’appuyer sur une attaque particulièrement efficace depuis le début de la saison. Irvin Cardona a déjà inscrit quatre buts tandis que les recrues Jakob Breum et Thierno Ballo se sont elles aussi rapidement adaptées à leur nouvel environnement.

Les Verts devront néanmoins éviter tout excès de confiance face à une équipe dijonnaise qui n’a jamais encaissé plus d’un but dans un même match cette saison. Mais au regard de leur forme actuelle et de leur supériorité sur le papier, ils possèdent toutes les armes pour décrocher une quatrième victoire consécutive.

Les confrontations entre les deux équipes

Dijon et l’AS Saint-Étienne se connaissent bien pour s’être régulièrement affrontés en Ligue 1 lorsque les deux formations évoluaient encore parmi l’élite du football français.

Leurs dernières confrontations remontent cependant à plusieurs années, Dijon ayant depuis connu une descente jusqu’en National tandis que l’ASSE évolue désormais pour une nouvelle saison en Ligue 2.

Les retrouvailles entre les deux clubs auront donc lieu dans un contexte bien différent. Dijon aborde cette saison avec l’objectif de se stabiliser pour son retour dans le monde professionnel, alors que Saint-Étienne vise clairement la montée.

Sur le papier, l’avantage est nettement stéphanois. Mais les Verts devront se méfier d’un promu dijonnais qui n’a concédé qu’une seule défaite lors de ses trois premières journées.

Les compos probables

La compo probable de Dijon : Delecroix – Boulegcha, Lacroix, Bernard, Aka – Bellon, Chouchane, Lembezat, Ndezi – Ntamack, Tavares.

La compo probable de l’ASSE : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Naïr, Bernauer – Boakye, Csongvai, Svetlin, Davitashvili – Cardona, Ballo.

Les joueurs à suivre

Adel Lembezat (Dijon) : Déjà buteur depuis le début de la saison, le milieu de terrain de 27 ans sera l’un des joueurs à surveiller côté dijonnais. Auteur de l’égalisation dans le temps additionnel face à Montpellier (1-1) lors de la première journée, Adel Lembezat s’est rapidement montré décisif pour le retour du DFCO en Ligue 2. Face au leader stéphanois, sa capacité à se projeter et à apporter du danger dans les derniers mètres pourrait être précieuse pour permettre à Dijon de créer la surprise.

Irvin Cardona (ASSE) : L’attaquant stéphanois réalise un excellent début de saison avec déjà quatre buts au compteur. Dans une équipe qui a inscrit dix buts lors de ses trois premières journées, Irvin Cardona profite pleinement de la qualité offensive qui l’entoure. Face à une formation dijonnaise qui devrait chercher à rester compacte, son sens du but et ses déplacements seront encore des atouts majeurs pour les Verts.

Les tendances de cotes : l’ASSE favorite

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire Dijon (1) ≈ 4,35 ≈ 22 % Dijon outsider Match nul (X) ≈ 3,50 ≈ 30 % À surveiller Victoire ASSE (2) ≈ 1,85 ≈ 48 % Saint-Étienne favori

Sans surprise au regard du début de saison des deux équipes, l’AS Saint-Étienne part favorite de cette rencontre. La cote d’une victoire des Verts tourne autour de 1,85, alors qu’un succès dijonnais dépasse les 4,00.

Les bookmakers accordent ainsi 48 % de chances de victoire à l’ASSE, contre 30 % pour un match nul et seulement 22 % pour Dijon. La dynamique actuelle des Stéphanois, auteurs de dix buts en trois rencontres, explique assez logiquement ce statut de favori.

Nos pronostics pour Dijon – ASSE

Victoire de l’ASSE : Difficile d’aller contre la dynamique stéphanoise. Les Verts ont remporté leurs trois premières rencontres en inscrivant dix buts et n’en concédant qu’un seul. Dijon n’a de son côté toujours pas gagné depuis son retour en Ligue 2. Malgré l’avantage du terrain pour les Bourguignons, Saint-Étienne possède davantage de qualités et semble avoir les armes pour réaliser la passe de quatre.

: Difficile d’aller contre la dynamique stéphanoise. Les Verts ont remporté leurs trois premières rencontres en inscrivant dix buts et n’en concédant qu’un seul. Dijon n’a de son côté toujours pas gagné depuis son retour en Ligue 2. Malgré l’avantage du terrain pour les Bourguignons, Saint-Étienne possède davantage de qualités et semble avoir les armes pour réaliser la passe de quatre. L’ASSE marque plus de 1,5 but : Avec dix réalisations en trois journées, soit plus de trois buts de moyenne par rencontre, Saint-Étienne possède actuellement la meilleure attaque du championnat. Les Verts ont inscrit au moins trois buts lors de chacun de leurs matchs et disposent de nombreuses solutions offensives. Même face à une équipe dijonnaise plutôt solide jusqu’ici, les hommes de Ian Cathro pourraient encore trouver plusieurs fois le chemin des filets.

: Avec dix réalisations en trois journées, soit plus de trois buts de moyenne par rencontre, Saint-Étienne possède actuellement la meilleure attaque du championnat. Les Verts ont inscrit au moins trois buts lors de chacun de leurs matchs et disposent de nombreuses solutions offensives. Même face à une équipe dijonnaise plutôt solide jusqu’ici, les hommes de Ian Cathro pourraient encore trouver plusieurs fois le chemin des filets. Irvin Cardona buteur : Déjà auteur de quatre réalisations depuis le début de la saison, l’attaquant stéphanois est l’un des grands artisans du départ parfait des Verts. En pleine confiance et au sein d’une attaque particulièrement prolifique, Cardona devrait encore disposer de plusieurs opportunités pour faire trembler les filets à Gaston-Gérard.

Score possible

0-2 pour l’AS Saint-Étienne : Dijon a montré une certaine solidité depuis le début de la saison, mais l’ASSE semble actuellement évoluer un ton au-dessus de ses adversaires. Avec trois victoires en trois matchs et dix buts inscrits, les Verts arrivent en pleine confiance en Bourgogne. Les Dijonnais pourraient longtemps résister, mais la qualité offensive stéphanoise devrait finir par faire la différence et permettre à Sainté de réaliser la passe de quatre.