ASSE Mercato : l’arrivée d’un chouchou de Cathro menacée… par le Stade Rennais ?

Alors que l’ASSE garde un œil sur Yanis Begraoui, le départ annoncé de Boulaye Dia vers Rennes pourrait complètement relancer le dossier de l’attaquant marocain.

Le mercato de l’ASSE pourrait prendre une tournure inattendue. Alors que Yanis Begraoui figure parmi les pistes étudiées par les Verts en cas de départ de Lucas Stassin, le dossier pourrait être directement impacté par les mouvements du côté de la Lazio Rome.

Selon les informations de Foot Mercato publiées ce dimanche, Boulaye Dia s’est mis d’accord avec le Stade Rennais et se rapproche désormais du club breton. Une arrivée qui pousserait naturellement la Lazio à accélérer pour trouver son successeur.

Begraoui toujours dans les plans de la Lazio

Et le nom de Yanis Begraoui revient justement avec insistance. L’attaquant marocain est toujours envisagé par la Lazio pour remplacer Boulaye Dia, mais son éventuelle arrivée à Rome reste conditionnée au départ de l’international sénégalais.

Une situation qui n’arrange pas les affaires de l’ASSE. Le joueur avait été cité parmi les cibles stéphanoises ces dernières semaines, notamment en raison de sa relation avec Ian Cathro. Les deux hommes se connaissent parfaitement depuis leur passage à Estoril, où l’attaquant a franchi un véritable cap sous les ordres de l’entraîneur écossais.

La saison dernière, Begraoui s’est notamment illustré avec 20 buts en 34 rencontres de championnat portugais, terminant troisième meilleur buteur de Liga Portugal.

Rennes pourrait indirectement contrarier les Verts

Le paradoxe est donc simple : plus Boulaye Dia se rapproche de Rennes, plus la piste Begraoui pourrait devenir concrète pour la Lazio. Le club italien réclamerait environ 15 millions d’euros pour son attaquant sénégalais.

Pour l’ASSE, le timing est donc loin d’être idéal. Ian Cathro apprécierait particulièrement le profil de Begraoui, qu’il connaît déjà et qui pourrait représenter une solution offensive intéressante pour les Verts, mais seulement en cas de départ de Stassin.

Le mercato de Rennes pourrait ainsi, indirectement, compliquer sérieusement les plans de l’ASSE pour l’un des joueurs les plus appréciés par Ian Cathro.