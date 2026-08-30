OM Mercato : la signature d’un serial buteur convoité par le RC Lens est menacée !

Le Betis Séville a dégainé une offre de 500 000 euros pour Antoine Valero, jeune attaquant de 18 ans également suivi par le RC Lens, et l’OM doit désormais trancher.

L’OM pourrait perdre l’un de ses jeunes talents dans les derniers jours du mercato. Alors que le club phocéen souhaite sécuriser l’avenir d’Antoine Valero avec un premier contrat professionnel, le Betis Séville est passé concrètement à l’action pour l’attaquant de 18 ans.

Le Betis met 500 000 euros sur la table

Selon les informations de L’Équipe, le club andalou a transmis une offre de 500 000 euros à la direction sportive de l’OM pour s’attacher les services d’Antoine Valero. Une proposition qui intervient alors que le jeune Marseillais n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel.

Valero est actuellement lié à l’OM par un contrat stagiaire courant jusqu’en juin 2028. Le club marseillais lui a récemment proposé de passer professionnel afin de sécuriser son avenir.

Lens également cité

Le Betis n’est toutefois pas le seul prétendant. Le RC Lens suit également de près le jeune attaquant, notamment après avoir observé ses performances avec les U19 et la réserve marseillaise en National 2. Troyes s’est aussi renseigné sur son profil.

Antoine Valero dispose déjà d’une certaine expérience internationale avec les équipes de France de jeunes. Son profil d’attaquant puissant et son potentiel ont donc rapidement attiré les regards, alors même qu’il n’a pas encore fait ses débuts avec l’équipe première de l’OM.

Pour Marseille, l’enjeu est désormais clair : convaincre son jeune buteur de rester avant la fermeture du mercato, alors que le Betis vient de concrétiser son intérêt avec une offre de 500 000 euros. Le dossier Valero pourrait donc encore connaître un nouveau rebondissement d’ici à la clôture du marché, mardi soir.