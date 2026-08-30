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FRANCE

OM : le groupe pour Monaco réserve une double absence et trois surprises

Par Louis Chrestian - 30 Août 2026, 12:27
OM : le groupe pour Monaco réserve une double absence et trois surprises

Bruno Genesio a dévoilé les joueurs retenus pour le déplacement de l’OM à Monaco, ce dimanche soir (20h45). Igor Paixão et Leonardo Balerdi manquent à l’appel, tandis que trois jeunes Marseillais intègrent le groupe.

Paixão et Balerdi absents

On vous en parlait dès samedi : Leonardo Balerdi ne devait pas participer au choc face à l’AS Monaco. La liste officiellement communiquée par Bruno Genesio confirme l’absence du défenseur argentin, désormais engagé avec l’AS Rome.

Igor Paixão n’effectuera pas non plus le déplacement sur le Rocher. Touché au mollet et annoncé sur le départ, l’ailier brésilien ne figure pas dans le groupe marseillais, comme l’a également relevé Foot Mercato.

Le départ de Balerdi officialisé

Le cas Balerdi est maintenant définitivement réglé. Après six saisons sous le maillot olympien, le capitaine de l’OM quitte Marseille pour rejoindre la capitale italienne. Une page importante se tourne dans la défense phocéenne.

Timber présent, trois jeunes appelés

Malgré son choix de rejoindre Crystal Palace, Quinten Timber est bien à la disposition de Bruno Genesio. Nayef Aguerd, Pierre-Emile Højbjerg et Neal Maupay sont également présents pour ce rendez-vous de Ligue 1.

Le technicien marseillais complète son groupe avec trois éléments prometteurs : Alexi Koum (20 ans), Keyliane Abdallah (20 ans) et Tadjidine Mmadi (19 ans). Ces convocations offrent de nouvelles solutions à l’OM, privé de deux cadres pour ce déplacement délicat à Monaco.

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