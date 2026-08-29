Le mercato estival de l’OM pourrait tourner au cauchemar avec aucune recrue bouclée d’ici mardi soir minuit.

Le marché des transferts entre dans sa dernière ligne droite et l’inquiétude grandit du côté de Marseille. Alors que l’OM devait initialement se montrer actif pour renforcer l’effectif, le scénario d’une fin de mercato sans la moindre recrue prend désormais de l’épaisseur. Et cette situation serait directement liée aux difficultés rencontrées par le club pour alléger sa masse salariale.

Vers un mercato sans recrue à l’OM ?

Depuis plusieurs semaines, l’OM cherche à dégraisser son effectif. Plusieurs joueurs sont concernés par les discussions, mais les départs espérés ne se concrétisent pas suffisamment rapidement pour permettre au club d’accélérer sur les arrivées. Selon LePetitOM, la tendance serait même désormais à un mercato sans recrue : « La tendance s’oriente vers un no recrue dans la mesure où certains joueurs qui ne partent pas pourraient accepter une baisse de salaire. » Une hypothèse qui ferait évidemment beaucoup parler chez les supporters. Après un recrutement particulièrement animé l’été dernier, l’OM pourrait donc être contraint de terminer cette fenêtre des transferts sans renforcer son groupe. Le club pourrait privilégier une autre stratégie : conserver certains éléments et tenter de réduire la masse salariale grâce à des ajustements internes.

Le dossier Igor Paixão reste évidemment au cœur de toutes les attentions. Le Brésilien est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines et plusieurs clubs anglais ont manifesté leur intérêt. Mais aucun accord définitif n’a encore permis de boucler son transfert. Dans ce contexte, une solution alternative commencerait à émerger. L’idée serait de permettre à Paixão de rester encore une saison à Marseille sous la forme d’un prêt, alors même qu’il serait transféré à un autre club. LePetitOM l’affirme : « Pour Paixao, l’idéal serait un transfert avec un prêt d’un an à l’OM mais les clubs intéressés pas emballés par le format comme le joueur. » Sur le papier, cette formule permettrait à l’OM de récupérer immédiatement une indemnité tout en conservant son ailier brésilien pendant une saison supplémentaire. Mais le montage ne semble convaincre personne pour le moment.

Paixão, une nouvelle option étudiée

Le problème est également que cette solution ne serait pas particulièrement appréciée par le principal intéressé. Igor Paixão aurait déjà exprimé sa préférence pour poursuivre sa carrière en Premier League et souhaite connaître rapidement son avenir. Un transfert suivi d’un prêt à Marseille repousserait donc son départ définitif. Les clubs intéressés ne seraient eux-mêmes pas particulièrement séduits par cette formule. Le dossier reste ainsi extrêmement complexe à quelques heures de la fermeture du mercato. Les dirigeants de l’OM doivent désormais trancher.

Vendre Paixão immédiatement permettrait de récupérer une importante rentrée d’argent et de poursuivre le rééquilibrage financier du club. Le conserver offrirait à Bruno Genesio une arme offensive supplémentaire, mais ne réglerait pas les problématiques liées à la masse salariale. Et si aucune recrue n’arrive finalement, conserver le Brésilien pourrait même apparaître comme une manière de limiter les dégâts sur le plan sportif. Le problème est que la situation pourrait évoluer très rapidement dans les dernières heures. Une offre suffisamment importante pourrait encore faire basculer le dossier. À l’inverse, si aucun club ne répond aux exigences de l’OM, Paixão pourrait rester à Marseille. À l’approche du gong final, le mercato marseillais reste donc particulièrement incertain.