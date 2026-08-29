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Stade Rennais Mercato : un serial buteur priorité de Haise et de l’OM va rejoindre un autre club de Ligue 1

Par William Tertrin - 29 Août 2026, 09:00
Mohamed Amoura (Wolfsburg)

Longtemps intéressé par Mohamed Amoura, le Stade Rennais pourrait finalement voir l’attaquant algérien prendre la direction de Nice, où un accord avec Wolfsburg est désormais proche.

Le Stade Rennais pourrait avoir définitivement perdu la bataille pour Mohamed Amoura. Alors que l’international algérien figurait parmi les pistes étudiées par le club breton cet été, l’attaquant de Wolfsburg est désormais tout proche de rejoindre l’OGC Nice.

Selon les informations de L’Équipe, confirmant celles de Nice-Matin, les discussions entre Nice et Wolfsburg sont très avancées. Les deux clubs travailleraient sur un prêt assorti d’une option d’achat de 20 millions d’euros. Un accord pourrait même être trouvé dès ce samedi, avant une visite médicale dans la foulée.

Amoura s’éloigne du Stade Rennais

Le nom de Mohamed Amoura avait pourtant circulé avec insistance du côté du Stade Rennais. Le profil de l’attaquant algérien correspondait aux besoins offensifs du club de Franck Haise, qui cherchait notamment à apporter davantage de vitesse et de percussion à son secteur offensif.

Dès juillet, plusieurs sources faisaient état de l’intérêt rennais et marseillais pour le joueur de Wolfsburg. Le dossier s’annonçait toutefois compliqué face à la concurrence de plusieurs clubs européens.

Cette piste semble aujourd’hui prendre une autre direction. Nice aurait pris une longueur d’avance sur Rennes, mais également sur Lyon et l’Udinese, également intéressés par le joueur ces dernières semaines.

Un renfort offensif de poids pour Nice

À 26 ans, Amoura possède déjà une solide expérience européenne. Révélé avec l’Union Saint-Gilloise, où il avait inscrit 22 buts en 45 rencontres lors de la saison 2023-2024, l’Algérien a ensuite rejoint Wolfsburg.

Malgré la relégation du club allemand en deuxième division, l’attaquant a conservé une cote élevée sur le marché. Il sort notamment d’un exercice à huit buts et trois passes décisives en 33 rencontres.

Pour le Stade Rennais, son arrivée à Nice serait donc un nouveau signe que le dossier est désormais très mal engagé. Le club breton devra rapidement se tourner vers d’autres solutions pour renforcer son attaque avant la fermeture du mercato.

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