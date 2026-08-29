Pronostic AS Monaco – OM : Marseille peut-il frapper un grand coup à Monaco ?

Voici l’analyse complète du choc de la deuxième journée de Ligue 1 entre l’AS Monaco et l’OM, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

C’est l’un des premiers gros chocs de la saison 2026-2027 de Ligue 1 ! L’AS Monaco et l’Olympique de Marseille s’affrontent ce dimanche (20h45) au stade Louis-II, en clôture de la deuxième journée. Monégasques et Phocéens ont parfaitement lancé leur saison en championnat en s’imposant respectivement face au Havre (1-0) et au RC Strasbourg (4-0).

Ligue 1 – AS Monaco vs OM

Dimanche 30 août 2026 · 20h45 · Stade Louis-II

AS Monaco : frapper un premier gros coup

L’AS Monaco a réussi l’essentiel pour son entrée en lice en Ligue 1. En déplacement sur la pelouse du Havre, les Monégasques se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) et ont donc immédiatement débloqué leur compteur.

Un succès précieux pour une formation qui ambitionne de retrouver les premières places après un exercice 2025-2026 décevant, terminé à la septième position. Désormais entraînée par Filipe Luís, l’ASM espère retrouver davantage de régularité pour se mêler à la lutte pour le podium.

Les Monégasques ont toutefois eu une semaine plus chargée que leur adversaire puisqu’ils étaient engagés jeudi en barrage retour de la Ligue Conférence face au Gornik Zabrze, après avoir remporté la manche aller en Pologne (3-2). La fraîcheur physique pourrait donc avoir son importance face à l’OM.

Monaco devra également composer avec plusieurs absences. Ansu Fati, Takumi Minamino, Mohammed Salisu et Matthis Abline sont notamment indisponibles, tandis que Folarin Balogun est annoncé sur le départ. Christian Mawissa effectue en revanche son retour de suspension.

À domicile, l’ASM peut malgré tout s’appuyer sur un historique récent particulièrement favorable face aux Marseillais. Monaco a remporté les trois dernières confrontations face à l’OM disputées au stade Louis-II et tentera de prolonger cette série dimanche.

OM : confirmer après la démonstration contre Strasbourg

Difficile de mieux débuter pour l’Olympique de Marseille. Pour sa première rencontre officielle sous les ordres de Bruno Genesio, l’OM a surclassé le RC Strasbourg au stade Vélodrome (4-0) et s’est immédiatement installé en tête de la Ligue 1.

Les Phocéens ont notamment pu compter sur un Amine Gouiri particulièrement efficace. Auteur d’un doublé, l’international algérien a parfaitement assumé son nouveau statut de leader de l’attaque marseillaise et sera encore attendu au stade Louis-II.

Ce premier déplacement de la saison permettra toutefois d’en savoir beaucoup plus sur le véritable niveau de l’OM. Monaco représente un adversaire d’un tout autre calibre et les Marseillais restent sur trois défaites consécutives en Principauté.

Bruno Genesio devra également gérer un effectif bouleversé par le mercato estival. Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Geronimo Rulli ou encore Facundo Medina ont notamment quitté Marseille, tandis que le dossier Igor Paixão anime toujours la fin du marché des transferts.

Leonardo Balerdi est par ailleurs incertain pour ce choc, alors que Quinten Timber effectue son retour de suspension. Malgré ces interrogations, la prestation livrée face à Strasbourg a montré que l’OM possédait toujours de sérieux arguments pour jouer les premiers rôles cette saison.

Les confrontations entre les deux équipes

Les confrontations entre Monaco et Marseille offrent régulièrement des rencontres disputées et spectaculaires. La saison dernière, les deux équipes avaient chacune remporté leur match à domicile : l’OM s’était imposé 1-0 au Vélodrome avant que Monaco ne prenne sa revanche au stade Louis-II (2-1).

L’avantage est d’ailleurs clairement monégasque lors des dernières confrontations disputées en Principauté. L’ASM reste sur trois victoires consécutives à domicile face aux Phocéens.

Cette série pourrait forcément peser dans les têtes au moment d’aborder la rencontre. Mais l’OM arrive cette fois avec beaucoup de confiance après sa démonstration face à Strasbourg et tentera de mettre fin à cette mauvaise habitude au stade Louis-II.

Les compos probables

La compo probable de l’AS Monaco : Hradecky – Vanderson, Sané, Dier, Nazinho – Camara, Zakaria – Coulibaly, Golovin, Idumbo – Biereth.

Absents : Fati, Minamino, Salisu, Abline (blessés, reprise), Balogun (instance de départ).

Incertain : Teze (reprise).

La compo probable de l’OM : De Lange – Weah, Balerdi, Kondogbia, Emerson – Q. Timber, Höjbjerg – Harit, Gomes, Paixão – Gouiri.

Absent : Aucun.

Incertains : Balerdi (reprise), Paixão (blessé, instance de départ).

Les joueurs à suivre

Mika Biereth (AS Monaco) : En l’absence de plusieurs solutions offensives, l’attaquant monégasque aura un rôle important à jouer dans ce premier choc de la saison. Très efficace dans la surface et capable de peser sur une défense, Mika Biereth pourrait notamment profiter des incertitudes qui entourent l’arrière-garde marseillaise. Face à un OM potentiellement privé de Leonardo Balerdi, le Danois sera l’une des principales armes offensives de l’ASM.

Amine Gouiri (OM) : L’attaquant algérien ne pouvait pas rêver d’un meilleur début de saison. Auteur d’un doublé lors de la large victoire face à Strasbourg (4-0), Amine Gouiri a immédiatement pris ses responsabilités à la pointe de l’attaque marseillaise. Dans un match qui devrait offrir davantage d’espaces que lors de la première journée, sa mobilité et son efficacité devant le but pourraient encore faire la différence.

Les tendances de cotes : un choc très indécis

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire AS Monaco (1) ≈ 2,40 ≈ 39 % Léger avantage Monaco Match nul (X) ≈ 3,70 ≈ 23 % À surveiller Victoire OM (2) ≈ 2,70 ≈ 38 % OM tout proche

Difficile pour les bookmakers de départager les deux équipes. Monaco dispose d’un très léger avantage avec 39 % de chances de victoire, contre 38 % pour Marseille et 23 % pour le match nul.

L’avantage du terrain et les trois dernières victoires monégasques face à l’OM au stade Louis-II peuvent expliquer ce léger favoritisme. Mais les Marseillais arrivent lancés après leur démonstration contre Strasbourg et semblent avoir les armes pour poser de sérieux problèmes à l’ASM.

Nos pronostics pour AS Monaco – OM

Les deux équipes marquent : Monaco et Marseille disposent de suffisamment de qualités offensives pour trouver le chemin des filets dans ce choc. L’OM vient notamment d’inscrire quatre buts face à Strasbourg, tandis que l’ASM aura l’avantage d’évoluer devant son public. Dans une rencontre qui pourrait être assez ouverte, voir les deux formations marquer paraît cohérent.

: Monaco et Marseille disposent de suffisamment de qualités offensives pour trouver le chemin des filets dans ce choc. L’OM vient notamment d’inscrire quatre buts face à Strasbourg, tandis que l’ASM aura l’avantage d’évoluer devant son public. Dans une rencontre qui pourrait être assez ouverte, voir les deux formations marquer paraît cohérent. AS Monaco ou match nul (1X) : Les deux équipes semblent difficiles à départager sur le papier, mais l’avantage du terrain peut faire pencher légèrement la balance du côté monégasque. L’ASM reste surtout sur trois victoires consécutives à domicile face à Marseille. La double chance permet donc de s’appuyer sur cette excellente série tout en se couvrant en cas de partage des points.

: Les deux équipes semblent difficiles à départager sur le papier, mais l’avantage du terrain peut faire pencher légèrement la balance du côté monégasque. L’ASM reste surtout sur trois victoires consécutives à domicile face à Marseille. La double chance permet donc de s’appuyer sur cette excellente série tout en se couvrant en cas de partage des points. Plus de 2,5 buts dans le match : L’OM a affiché une impressionnante efficacité offensive face à Strasbourg avec quatre buts inscrits, tandis que Monaco possède plusieurs joueurs capables de faire la différence dans les derniers mètres. Avec deux formations ambitieuses qui chercheront à décrocher un premier succès de prestige cette saison, la rencontre pourrait être animée et dépasser la barre des deux buts.

Score possible

2-2 entre l’AS Monaco et l’OM : Difficile de dégager un véritable favori dans ce premier gros choc de la saison. Monaco pourra compter sur l’avantage du terrain et reste sur trois succès consécutifs à Louis-II face aux Marseillais, mais l’OM a impressionné lors de sa première journée en dominant Strasbourg (4-0). Entre deux équipes ambitieuses et capables de se montrer dangereuses offensivement, un match nul spectaculaire apparaît comme un scénario crédible.