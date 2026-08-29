Pronostic Stade Rennais – Le Mans : après le PSG, Rennes va-t-il confirmer ?

Voici l’analyse complète du match de la deuxième journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et Le Mans, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après avoir été tout proche de faire tomber le Paris Saint-Germain (2-2) lors de son premier match de la saison, le Stade Rennais enchaîne avec une nouvelle rencontre à domicile et accueille ce dimanche (17h15) Le Mans, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1. De leur côté, les Manceaux ont décroché un point face au Stade Brestois pour leur retour dans l’élite et tenteront de confirmer au Roazhon Park.

Ligue 1 – Stade Rennais vs Le Mans

Dimanche 30 août 2026 · 17h15 · Roazhon Park

Stade Rennais : confirmer après la belle prestation face au PSG

Le Stade Rennais peut nourrir quelques regrets après son premier match de la saison. Opposés au Paris Saint-Germain au Roazhon Park, les Rouge et Noir ont longtemps cru pouvoir créer l’exploit avant de finalement concéder le match nul (2-2).

Les hommes de Franck Haise avaient pourtant parfaitement négocié leur première période en prenant deux buts d’avance. Mais le PSG a réussi à revenir dans le dernier quart d’heure et à priver les Bretons d’un succès de prestige.

Malgré cette déception, la prestation rennaise a de quoi donner confiance pour la suite. Septième de Ligue 1 la saison dernière et qualifié pour la Ligue Europa, le Stade Rennais nourrit de nouveau de belles ambitions et espère se mêler à la lutte pour les places européennes.

La réception du Mans apparaît donc comme une belle occasion de confirmer les bonnes choses entrevues face au champion de France et de décrocher une première victoire cette saison. Sur le papier et devant son public, Rennes partira largement favori.

Les Rouge et Noir pourront également compter sur le retour de suspension de Mahdi Camara. Après avoir marqué deux fois contre le PSG, l’équipe de Franck Haise tentera de faire parler sa supériorité offensive face à un promu qui devrait principalement chercher à bien défendre.

Le Mans : un retour encourageant dans l’élite

Seize ans après sa dernière apparition en Ligue 1, Le Mans a retrouvé l’élite avec un premier résultat encourageant. Opposés au Stade Brestois à domicile, les Manceaux ont décroché le match nul (2-2) et débloqué immédiatement leur compteur.

Vice-champion de Ligue 2 la saison dernière, le club sarthois sait néanmoins que son principal objectif sera le maintien. Chaque point pourrait donc avoir son importance dans une saison qui s’annonce longue et difficile.

Face à Brest, les hommes de Patrick Videira ont notamment fait preuve de réalisme pour résister malgré la domination adverse. Louis Mafouta et Dame Gueye ont trouvé le chemin des filets et seront de nouveau parmi les principales armes offensives du Mans au Roazhon Park.

Ce déplacement à Rennes devrait toutefois représenter un défi d’une tout autre ampleur. Les Manceaux vont affronter une formation rennaise qui vient de tenir tête au PSG et qui ambitionne de retrouver les places européennes cette saison.

Le Mans aura donc probablement intérêt à rester compact et à profiter des situations de transition pour tenter de faire douter son adversaire. Un nouveau match nul constituerait déjà un excellent résultat pour le promu.

Les confrontations entre les deux équipes

Le Stade Rennais et Le Mans se retrouvent en Ligue 1 de nombreuses années après leurs dernières confrontations dans l’élite. L’absence prolongée du club sarthois au plus haut niveau explique logiquement le peu d’affrontements récents entre les deux formations.

Les deux clubs se connaissent néanmoins bien pour s’être régulièrement affrontés lorsque Le Mans évoluait encore parmi l’élite du football français. Cette nouvelle confrontation aura forcément une saveur particulière pour les Manceaux, de retour en Ligue 1 après seize ans d’absence.

Sur le papier, le rapport de force penche désormais nettement en faveur du Stade Rennais. Les Rouge et Noir disposent d’un effectif plus expérimenté et auront également l’avantage d’évoluer devant leur public.

Les compos probables

La compo probable du Stade Rennais : Samba – Frankowski, Aït-Boudlal, Cresswell, Merlin – Szymanski, Rongier, Thomasson – Blas, Lepaul, Soumaré.

Absents : Brassier, Seidu, Cissé (instance de départ).

Incertain : Nagida (blessé).

La compo probable du Mans : Kocik – Eyoum, Boissé, Voyer – Lauray – Buades, Brahimi, Rabillard, Larouci – Mafouta, Gueye.

Absent : Aucun.

Incertains : Yohou (blessé), Bamba (accord de prêt), Quarshie (choix).

Les joueurs à suivre

Estéban Lepaul (Stade Rennais) : Auteur d’une excellente première saison sous les couleurs rennaises, l’attaquant a immédiatement repris ses bonnes habitudes en trouvant le chemin des filets face au PSG lors de la première journée. Très efficace dans la surface et désormais parfaitement intégré au système de Franck Haise, Estéban Lepaul sera encore l’une des principales armes offensives des Rouge et Noir. Face à un promu qui pourrait subir une grande partie de la rencontre, il devrait disposer de plusieurs occasions pour faire la différence.

Louis Mafouta (Le Mans) : Déjà buteur face à Brest lors de la première journée, l’ancien attaquant de Guingamp a parfaitement réussi ses débuts avec Le Mans dans l’élite. Son expérience, sa puissance et son efficacité devant le but seront particulièrement précieuses dans une rencontre où les Manceaux pourraient disposer de peu d’occasions. Face à Rennes, Louis Mafouta représentera l’une des principales menaces offensives du promu.

Les tendances de cotes : Rennes largement favori

Issue Cote indicative Probabilité implicite Tendance Victoire Stade Rennais (1) ≈ 1,41 ≈ 69 % Rennes largement favori Match nul (X) ≈ 4,80 ≈ 20 % À surveiller Victoire Le Mans (2) ≈ 6,50 ≈ 11 % Le Mans outsider

Le Stade Rennais part très largement favori de cette rencontre. La cote d’une victoire des Rouge et Noir tourne autour de 1,40, tandis qu’un succès du Mans dépasse les 6,00.

Cette différence semble assez logique au regard du rapport de force sur le papier. Rennes vient de tenir tête au PSG et possède un effectif construit pour jouer les places européennes, tandis que Le Mans retrouve tout juste l’élite après seize ans d’absence. Les Manceaux ont néanmoins montré face à Brest qu’ils étaient capables de se montrer efficaces et ne devront pas être sous-estimés.

Nos pronostics pour Stade Rennais – Le Mans

Victoire du Stade Rennais : Après avoir laissé échapper deux points face au PSG malgré une avance de deux buts, Rennes aura à cœur de décrocher son premier succès de la saison. Les Rouge et Noir disposent d’un effectif supérieur sur le papier et pourront une nouvelle fois compter sur le soutien du Roazhon Park. Face à un promu manceau qui pourrait passer une bonne partie de la rencontre à défendre, les hommes de Franck Haise devraient avoir les moyens de faire la différence.

: Après avoir laissé échapper deux points face au PSG malgré une avance de deux buts, Rennes aura à cœur de décrocher son premier succès de la saison. Les Rouge et Noir disposent d’un effectif supérieur sur le papier et pourront une nouvelle fois compter sur le soutien du Roazhon Park. Face à un promu manceau qui pourrait passer une bonne partie de la rencontre à défendre, les hommes de Franck Haise devraient avoir les moyens de faire la différence. Stade Rennais marque plus de 1,5 but : Rennes a déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises face au PSG lors de la première journée. Face à une équipe du Mans qui a encaissé deux buts à domicile contre Brest, les Bretons devraient se procurer de nombreuses situations. Avec Lepaul, Blas ou encore Soumaré, les Rouge et Noir possèdent suffisamment d’armes offensives pour inscrire au moins deux buts.

: Rennes a déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises face au PSG lors de la première journée. Face à une équipe du Mans qui a encaissé deux buts à domicile contre Brest, les Bretons devraient se procurer de nombreuses situations. Avec Lepaul, Blas ou encore Soumaré, les Rouge et Noir possèdent suffisamment d’armes offensives pour inscrire au moins deux buts. Estéban Lepaul buteur : Après ses 20 buts inscrits la saison dernière, l’attaquant rennais a déjà débloqué son compteur en marquant face au PSG. Face à un promu qui devrait évoluer assez bas, Lepaul devrait être régulièrement recherché dans la surface et pourrait profiter de la domination rennaise pour trouver une nouvelle fois le chemin des filets.

Score possible

2-0 pour le Stade Rennais : Les Rouge et Noir ont montré face au PSG qu’ils étaient déjà capables de rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. À domicile face à un promu, Rennes devrait cette fois avoir davantage la maîtrise du jeu et se procurer de nombreuses occasions. Le Mans a réalisé une entrée encourageante dans l’élite, mais la marche pourrait être trop haute au Roazhon Park. Une victoire rennaise avec deux buts d’écart apparaît comme un scénario cohérent.