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FRANCE

ASSE : Le Mans a une arme fatale pour la montée, un coup dur majeur pour les Verts

Par Louis Chrestian - 28 Avr 2026, 12:20
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La situation se complique sérieusement pour l’AS Saint-Étienne. Battus lors de leurs deux dernières sorties, les Verts ont perdu leur deuxième place… au profit du Le Mans FC.

Mais au-delà du simple classement, un élément du règlement pourrait bien peser très lourd dans la course à la montée.

Une dynamique inquiétante pour Saint-Étienne

Après des défaites face à Bastia puis Troyes, l’ASSE a vu sa position se fragiliser au pire moment de la saison.

Dans le même temps, Le Mans a su capitaliser avec des résultats solides, lui permettant de prendre un point d’avance à deux journées de la fin.

Un écart mince… mais potentiellement décisif.

Un règlement qui change tout

Si la lutte semble encore ouverte sur le papier, le règlement de la Ligue de Football Professionnel pourrait jouer un rôle déterminant.

En cas d’égalité parfaite au classement, plusieurs critères entrent en jeu : points, différence de buts… puis confrontations directes.

Et c’est précisément sur ce dernier point que tout bascule.

Le Mans en position de force

Dans leurs confrontations cette saison, l’avantage est clairement du côté du Mans.

Victoire 3-2 dans le Chaudron à l’aller, puis match nul 0-0 au retour : le bilan est sans appel. Le Mans totalise 4 points contre seulement 1 pour Saint-Étienne.

Un avantage discret… mais potentiellement décisif.

L’ASSE dos au mur

Concrètement, cela signifie une chose : l’ASSE ne peut pas se permettre de finir à égalité avec Le Mans.

Les Verts devront impérativement :

  • soit prendre plus de points
  • soit compenser avec une meilleure différence de buts

Sans cela, le règlement les condamnerait à rester derrière.

Une pression maximale sur la fin de saison

Dans ce sprint final, chaque détail compte désormais double. Non seulement Saint-Étienne doit gagner, mais il doit aussi surveiller de près les performances mancelles.

Le moindre faux pas pourrait être fatal.

Une montée qui pourrait se jouer sur un détail

Ce scénario illustre toute la cruauté du football : après une saison entière, tout peut basculer sur un règlement souvent oublié.

Pour l’ASSE, le message est clair : il ne suffit plus de suivre le rythme… il faut faire mieux.

Et dans cette course haletante, Le Mans possède aujourd’hui un atout que les Verts ne peuvent plus ignorer.

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