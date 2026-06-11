ASSE : Guillou balance du lourd sur le vestiaire, Larsonneur prend très cher ! 

Patrick Guillou a sorti la sulfateuse pour épingler le vestiaire de l’ASSE après la non montée des Verts en Ligue 1. Gautier Larsonneur est en tête de liste.

Coup de tonnerre dans le vestiaire stéphanois. L’échec de la montée de l’ASSE en Ligue 2 continue de faire des vagues. Invité sur la chaîne YouTube Dessous des Verts, Patrick Guillou a livré une analyse sans filtre de la saison ratée des Verts, pointant une forme de suffisance collective et un manque de progression structurelle. Dans son viseur, un mot revient comme un refrain : la certitude trop vite installée d’un retour en Ligue 1.

« En un mot ? Suffisance »

Dès ses premières déclarations, Guillou plante le décor d’une saison mal abordée mentalement. « En un mot ? Suffisance », lâche-t-il, avant de dérouler un constat implacable sur l’état d’esprit du groupe. Selon lui, l’ASSE a vécu avec l’idée que la montée était une formalité, presque acquise avant même d’être jouée. Une perception renforcée par des discours internes trop optimistes et une forme de confiance jugée excessive. « On nous annonce que ce sera quasiment une formalité… que tout avait été mis en place… et à la fin, on n’a que nos yeux pour pleurer », résume-t-il avec amertume.

Au-delà du discours, l’ancien latéral de l’ASSE insiste sur un point central : la stagnation du contenu sportif. Pour lui, les signaux faibles étaient visibles très tôt dans la saison, notamment dans la capacité de l’équipe à progresser collectivement et individuellement. Guillou met en avant une différence nette avec les équipes concurrentes, plus stables et plus constantes dans leur montée en puissance. « Le contenu, c’est ce qui te permet de tenir sur toute une saison », rappelle-t-il, estimant que les Verts ont manqué de continuité dans leur projet de jeu et dans leur exigence quotidienne.

Mais la partie la plus explosive de son intervention concerne Gautier Larsonneur, désigné comme l’une de ses plus grandes déceptions. Le gardien et capitaine de l’ASSE est directement ciblé sur son rôle de leadership et son attitude perçue comme contradictoire. Guillou ne remet pas en cause son talent, mais plutôt sa posture dans les moments clés. « J’ai un souci de comportement sur le terrain et de capitanat avec Larsonneur », tranche-t-il, avant d’évoquer des sorties médiatiques jugées maladroites et un discours parfois en décalage avec les responsabilités d’un capitaine.

Guillou a un gros problème avec Larsonneur

Le reproche le plus fort concerne l’image renvoyée en public. Guillou s’étonne notamment de certaines déclarations où le gardien aurait exprimé un mal-être lié au brassard. « S’il a honte, il prend son brassard et il le donne », lance-t-il, estimant qu’un leader ne peut pas afficher ce type de fragilité dans un contexte aussi exposé. Il pointe également une gestion émotionnelle parfois excessive sur le terrain, perçue comme contre-productive pour stabiliser une équipe sous pression. « Là où j’ai une vraie cassure avec lui, ce n’est pas son comportement. Il va en boîte, il fait ce qu’il veut. Mais il est capitaine de l’équipe. Il va discuter avec les Magic, il vient devant les caméras en disant qu’il a honte d’être capitaine de cette équipe, peste Guillou. Il n’a pas non été irréprochable dans son comportement quand il encaisse des buts, dans sa façon d’être surexcité, il est très malin au niveau de la com’, il sort du bois à chaque fois quand il faut se protéger. Par rapport à son leadership, c’est une très grosse déception. »

Cette sortie médiatique illustre surtout la tension persistante autour de l’ASSE après une saison manquée, où les attentes étaient élevées et la désillusion encore plus forte. Entre ambition affichée, résultats irréguliers et discours internes remis en cause, le club stéphanois se retrouve face à une nécessaire remise en question. L’analyse de Guillou, tranchante et sans détour, résonne comme un avertissement : la montée ne se décrète pas, elle se construit dans la durée, l’humilité et la constance.