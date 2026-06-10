Le dossier des barrages entre l’ASSE et l’OGC Nice n’a toujours pas été tranché par la commission de discipline. Une attente qui entretient une forte tension autour des premières décisions de la saison à venir.

Le verdict n’est toujours pas tombé, et l’incertitude commence à peser lourd du côté de l’ASSE. Selon EVECT, la rencontre aller des barrages entre les Verts et l’OGC Nice (0-0) n’a pas été examinée lors de la dernière réunion de la commission de discipline. Et le dossier ne sera pas non plus étudié immédiatement : il est désormais reporté à la semaine prochaine. Un report qui prolonge une attente déjà sensible pour les Verts.

Le spectre du huis clos

Au cœur des discussions, les incidents survenus lors de la confrontation entre l’ASSE et Nice en barrages restent à analyser en détail par les instances. Ce n’est qu’après cette prochaine réunion que la commission pourra rendre sa décision définitive concernant d’éventuelles sanctions. Plusieurs scénarios sont encore possibles, allant d’un simple avertissement à des mesures beaucoup plus contraignantes.

Le principal point d’attention concerne les tribunes et l’éventualité d’une sanction touchant le public. L’ASSE pourrait en effet débuter la saison avec une mesure de huis clos, total ou partiel, selon la gravité des faits retenus par la commission. Une décision qui aurait un impact direct sur les débuts de championnat des Verts, aussi bien sportivement qu’économiquement. Dans un contexte de reconstruction sportive, ce type de sanction représenterait un handicap supplémentaire non négligeable.

Une attente alarme les supporters de l’ASSE

Pour l’instant, aucun élément définitif n’a été communiqué et c’est bien cela qui fait enrager les supporters sur les réseaux sociaux. Ils pensent qu’il s’agit d’un mauvais signal… Le report de l’étude du dossier ne fait que prolonger une situation déjà tendue, sans donner davantage de visibilité aux dirigeants stéphanois. La décision finale sera donc scrutée de près la semaine prochaine, avec un enjeu clair : savoir si l’ASSE pourra lancer sa saison dans des conditions normales ou avec une contrainte dès les premières journées. Les Verts restent suspendus au verdict de la commission, dans un climat d’incertitude qui ne les quitte pas en ce début d’été.