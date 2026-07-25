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FRANCE

Real Madrid : Mbappé et Ester Expósito font sensation lors d’une virée à Paris !

Par Bastien Aubert - 25 Juil 2026, 23:30
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé et Ester Expósito ont attiré tous les regards lors d’une récente escapade dans la capitale française.

Les deux stars ont été aperçues ensemble au cœur de Paris, où leur passage n’est pas passé inaperçu auprès des passants.

Une halte remarquée dans une bijouterie de luxe

Selon plusieurs indiscrétions, le couple s’est d’abord rendu dans une prestigieuse bijouterie parisienne.

L’attaquant du Real Madrid aurait choisi d’offrir un collier de grande valeur à l’actrice espagnole, connue notamment pour son rôle dans la série Elite.

Un dîner en amoureux

Après cette séance shopping, Kylian Mbappé et Ester Expósito ont poursuivi leur soirée dans un restaurant de la capitale.

Très élégante, l’actrice espagnole est apparue particulièrement souriante tout au long de cette sortie, tandis que l’international français semblait totalement concentré sur ce moment passé à ses côtés.

Une apparition qui fait parler

Cette virée parisienne a rapidement enflammé les réseaux sociaux, où les images du couple ont largement circulé.

Entre shopping de luxe et dîner romantique, Kylian Mbappé et Ester Expósito continuent d’attirer autant l’attention en dehors des terrains qu’à travers leurs carrières respectives.

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