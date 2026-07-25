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FRANCE

FC Barcelone Mercato : un jackpot tombé du ciel pour Flick ?

Par Bastien Aubert - 25 Juil 2026, 19:30
Abde (Maroc)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Abdessamad Ezzalzouli (24 ans) ne joueur plus au FC Barcelone mais l’international marocain continue de faire les affaires du club catalan. 

Le FC Barcelone pourrait bien voir arriver une rentrée d’argent totalement inattendue cet été. Si Abdessamad Ezzalzouli ne porte plus les couleurs blaugrana, l’ailier marocain pourrait encore rapporter gros à son ancien club.

12 millions d’euros grâce à Abde ?

Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs du Real Betis, avec un bilan de 15 buts et 10 passes décisives, l’international marocain attise les convoitises. Aston Villa et Newcastle suivent de près le Lion de l’Atlas, dont le profil séduit en Premier League.

D’après Mundo Deportivo, le Barça a conservé 20 % sur une future plus-value lors du transfert d’Abde au Betis. Ainsi, si le club andalou venait à accepter une offre équivalente aux 60 millions d’euros de la clause libératoire du joueur, les Blaugrana pourraient récupérer jusqu’à 12 millions d’euros.

Flick veut encore se renforcer au Barça 

Une somme qui tomberait à point nommé pour les dirigeants catalans. Toujours contraint par le fair-play financier, le FC Barcelone verrait d’un très bon œil cette manne financière, qui pourrait offrir davantage de marge de manœuvre à Hansi Flick sur le marché des transferts. 

Une bonne nouvelle qui pourrait finalement faire les affaires du technicien allemand sans que le club n’ait à vendre l’un de ses cadres.

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