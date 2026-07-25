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FRANCE

OM : Stéphane Richard dégaine un plan séduisant pour reconquérir les supporters

Par Bastien Aubert - 25 Juil 2026, 18:30
Stéphane Richard (OM)

Après une saison décevante, les supporters de l’OM ont des attentes élevées pour l’exercice à venir. Stéphane Richard a déjà son plan d’attaque pour les satisfaire. 

Après une saison très décevante, l’OM veut rapidement retisser le lien avec ses supporters. Stéphane Richard mise déjà sur une stratégie bien précise pour relancer l’engouement autour du club.

Des affiches de prestige au Vélodrome 

Selon La Provence, Marseille a programmé deux affiches de prestige au stade Vélodrome durant sa préparation estivale. Les Olympiens affronteront l’Athletic Bilbao le 9 août, avant de recevoir l’Atlético de Madrid de Diego Simeone le 14 août. 

L’objectif des dirigeants de l’OM est double. D’abord remplir le Vélodrome et générer une belle recette avant le début de saison. Mais surtout recréer une dynamique positive après un exercice marqué par de nombreuses désillusions sportives.

Les supporters seront-ils au rendez-vous ?

La Provence résume ainsi la stratégie du club : « Athletic Bilbao le 9, puis l’Atlético de Madrid de Diego Simeone le 14 août, l’une des meilleures formations d’Europe. Deux affiches de gala organisées avec l’objectif de remplir le stade Vélodrome et faire une belle recette, mais aussi d’entamer l’opération rédemption après la saison de toutes les déceptions. »

Reste désormais à savoir si ces deux rencontres de prestige suffiront à renouer avec les supporters marseillais, dont les attentes demeurent immenses après une saison ratée. Au-delà de ces affiches, seuls les résultats sur le terrain permettront véritablement de recréer la ferveur autour de l’OM.

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