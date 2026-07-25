Dino Toppmöller semble inquiet après la blessure de Samson Baidoo (22 ans) lors du match amical entre le RC Lens et Charleroi ce samedi à Avion (2-2).

Sorti sur blessure lors du match amical entre le RC Lens et Charleroi (2-2), Samson Baidoo a suscité l’inquiétude de son entraîneur Dino Toppmöller. Touché en cours de rencontre ce samedi à Avion, le défenseur du RCLens s’est tenu la jambe gauche et n’a pas pu finir la rencontre. Il devra désormais passer des examens afin de connaître la nature exacte de sa blessure.

Toppmöller reste dans le flou total

À l’issue de la rencontre, le technicien du RC Lens n’a pas souhaité tirer de conclusions hâtives, tout en reconnaissant son inquiétude. « C’est dommage mais on ne sait pas encore où on en est. Il faut attendre l’IRM mais c’est dommage pour lui qu’il n’ait pas pu jouer tout le match, a-t-il soufflé. Un claquage ? Je ne sais pas, je n’ai même pas vu et là il était trop déçu, je n’ai même pas parlé avec lui. Il faut lui laisser le temps de comprendre parce qu’il était déjà blessé l’année dernière. Ce n’est pas facile mais il faut maintenant attendre les résultats pour savoir mieux. »

Une attente pesante pour le RC Lens

Le RC Lens devra désormais patienter jusqu’aux résultats de l’IRM pour connaître la gravité de la blessure de Samson Baidoo. Déjà freiné par des pépins physiques la saison dernière, le défenseur autrichien de 22 ans espère éviter une nouvelle indisponibilité de longue durée, alors que les Sang et Or poursuivent leur préparation estivale.