Le penalty de Thorgan Hazard n’est pas le seul enseignements à tirer du match nul du RC Lens ce samedi à Avion (2-2) : Samson Baidoo s’est de nouveau blessé !

Le RC Lens n’a pas tout perdu lors de son match nul face à Charleroi (2-2) ce samedi à Avion. Si les Sang et Or ont montré de belles choses offensivement même si la sortie sur blessure de Baidoo en fin de rencontre a assombri cette nouvelle répétition générale.

📋 Voici le onze de départ choisi par Dino Toppmöller pour cette rencontre de préparation face au @SportCharleroi. ⤵️#𝐏𝐫𝐞́𝐩𝑨𝒓𝒕𝒐𝒊𝒔 #RCLRCSC pic.twitter.com/YVj0XMxd3J — Racing Club de Lens (@RCLens) July 25, 2026

Les supporters du RC Lens déjà au rendez-vous

Devant un stade François-Blin à guichets fermés (5 200 spectateurs), les hommes de Dino Toppmöller ont pourtant connu une entame compliquée. Une erreur défensive a permis à Scheidler d’obtenir un penalty, transformé par Guiagon dès la 7e minute. Le RC Lens a toutefois réagi dans la foulée grâce à une tête de Sima sur un corner parfaitement frappé par Florian Thauvin (11e).

Malgré une nette domination territoriale, les Artésiens ont longtemps manqué de précision dans le dernier geste. Thauvin s’est notamment illustré sur un coup franc direct, repoussé par Koné, avant que les deux équipes ne regagnent les vestiaires sur un score de parité (1-1).

Toppmöller a tout changé à la mi-temps

Comme lors du précédent match de préparation, Dino Toppmöller a entièrement renouvelé son onze à la pause. Un choix rapidement récompensé puisque Thorgan Hazard a transformé un penalty dès la 49e minute pour donner l’avantage au RC Lens. Mais les Belges ont une nouvelle fois répondu, Romsaas profitant d’un bon mouvement collectif pour égaliser sept minutes plus tard.

La fin de rencontre a ensuite été marquée par plusieurs situations dangereuses pour les Lensois, avec un Cuisance très en vue mais aussi victime d’une grosse semelle qui aurait pu avoir de lourdes conséquences. Le principal sujet d’inquiétude est finalement arrivé à quelques minutes du terme.

Baidoo blessé à la jambe gauche ?

À la 83e minute, Samson Baidoo s’est écroulé sur la pelouse en se tenant le genou ou la cuisse gauche. Déjà freiné par des pépins physiques la saison dernière, le défenseur a immédiatement demandé l’intervention des soigneurs, laissant craindre une nouvelle blessure.

Le score final (2-2) passe presque au second plan tant l’état de santé de Baidoo sera suivi de près dans les prochaines heures. À quelques jours des premiers rendez-vous officiels de la saison, Dino Toppmöller espère désormais que son défenseur n’aura pas été sérieusement touché.