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FRANCE

OL, RC Lens, Stade Rennais Mercato : une annonce tombe pour Openda ! 

Par Bastien Aubert - 25 Juil 2026, 12:20
Loïs Openda lors d'un échauffement avec la Juventus Turin.
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Dans le viseur de l’OL, du RC Lens et du Stade Renais, Loïs Openda (Juventus, 26 ans) serait très proche de son futur club. 

Le retour de Malick Fofana a fait du bien à l’OL. Lyon, qui va jouer son avenir européen dès le 4 août, à Prague, lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, l’a accueilli hier en amical contre Wolfsburg. 

« J’attends des joueurs »

L’autre bonne nouvelle est que l’OL pourrait compter sur d’autres renforts, comme l’a confirmé Paulo Fonseca, sourire aux lèvres : « J’attends des joueurs, a-t-il lâché après la rencontre. Nous connaissons les restrictions, mais je crois que lors des prochains jours, des joueurs arriveront pour aider l’équipe. Nous en avons besoin. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs et nous avons besoin de joueurs avec de la qualité. » 

Openda à l’OL d’ici à jeudi ?

Comme indiqué jeudi, l’OL et la Juventus Turin cherchent un accord pour le prêt de Loïs Openda. L’ancien Lensois veut venir dans le Rhône. L’Équipe ajoute un détail d’importance : sa présence face au Sparta Prague sera possible si l’OL l’enregistre avant jeudi. Autant dire que les négociations devraient battre leur plein tout le week-end mais en attendant, le Belge figure bien dans le groupe turinois pour un match de préparation contre le Standard Liège. Il est d’ailleurs le seul numéro 9 de l’habituel groupe professionnel convoqué…

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