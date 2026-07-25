ASSE : Boakye revient, une autre bonne nouvelle tombe chez les Verts !

À deux semaines de la reprise du championnat face à Sochaux, l’ASSE voit progressivement son groupe se reformer. Ian Cathro vient notamment d’enregistrer le retour très attendu d’Augustine Boakye, tandis que João Ferreira a également participé à la séance collective de ce vendredi.

La préparation estivale des Verts s’apprête à entrer dans une nouvelle phase. Avant de prendre la direction de Divonne-les-Bains pour poursuivre leur montée en puissance, les Stéphanois se sont retrouvés au Centre sportif Robert-Herbin avec un visage particulièrement attendu : celui d’Augustine Boakye.

Parti disputer la Coupe du monde avec le Ghana, le milieu offensif a retrouvé l’Étrat ce vendredi. Son aventure internationale laissera toutefois un goût d’inachevé. Malgré sa présence dans la liste des Black Stars, le joueur de l’ASSE n’a pas disputé la moindre minute avant l’élimination de sa sélection dès la phase de groupes.

Boakye déjà tourné vers Sochaux

Cette frustration pourrait désormais servir de moteur à Augustine Boakye. Dès son retour dans le Forez, le Ghanéen s’est remis au travail avec ses partenaires sous les ordres de Ian Cathro.

Affûté et déterminé, l’ancien joueur de Wolfsberger représente un renfort important pour le technicien écossais. Sa percussion, sa polyvalence et sa capacité à évoluer sur un côté comme dans l’axe offrent une solution supplémentaire à une attaque stéphanoise encore en construction.

Le stage à Divonne-les-Bains doit maintenant lui permettre d’assimiler rapidement les principes de jeu de son nouvel entraîneur et de retrouver des automatismes avec ses coéquipiers. À quinze jours du déplacement périlleux à Sochaux pour la première journée de championnat, Boakye aura l’occasion de marquer des points et de postuler à une place dans le onze de départ.

João Ferreira rassure également l’ASSE

Et ce n’est pas la seule bonne nouvelle enregistrée par les Verts. Touché au poignet lors du déplacement à Glasgow, João Ferreira était bien présent à l’entraînement ce vendredi.

Une apparition forcément rassurante, alors que le défenseur avait déjà été éloigné des terrains durant plusieurs mois après une blessure à l’autre main. Sa participation à la séance laisse espérer que ce nouveau pépin physique ne bouleversera pas sa préparation.

Avec les retours de Boakye et Ferreira, Ian Cathro va pouvoir travailler avec un effectif de plus en plus complet. À l’approche de la reprise, l’ASSE avait bien besoin de ces deux nouvelles rassurantes.