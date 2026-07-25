ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Ian Cathro !

À l’approche de la reprise du championnat, l’infirmerie de l’ASSE commence enfin à se vider. Paul Eymard et Maren-Chris Paalberg ont retrouvé les terrains, tandis que Chico Lamba a franchi une étape importante dans sa rééducation. De quoi redonner le sourire à Ian Cathro, même si le défenseur portugais devrait manquer le déplacement à Sochaux.

La préparation estivale des Verts s’accélère et les bonnes nouvelles s’enchaînent au Centre sportif Robert-Herbin. Lors de la séance du jour, le staff stéphanois a pu constater les progrès de trois joueurs absents dernièrement.

Paul Eymard a ainsi effectué sa réapparition sur les terrains. Le jeune milieu de terrain va désormais pouvoir retrouver progressivement du rythme et tenter de marquer des points auprès de Ian Cathro. Maren-Chris Paalberg était également présent. La recrue hivernale estonienne poursuit son intégration au groupe professionnel et représente une solution supplémentaire pour l’entraîneur écossais.

Chico Lamba retrouve enfin les terrains

La principale satisfaction de la journée concerne toutefois Chico Lamba. Éloigné des pelouses depuis sa sortie sur blessure face à Troyes, le défenseur portugais a repris la course.

Une étape symbolique et particulièrement encourageante pour un joueur dont la première saison dans le Forez a été perturbée par plusieurs pépins physiques. Son retour sur le rectangle vert confirme que sa rééducation avance dans la bonne direction.

Il faudra néanmoins patienter avant de le revoir en compétition. Lamba accuse encore un retard important dans sa préparation et n’a pas pu prendre part à une grande partie du travail collectif réalisé cet été.

Trop juste pour affronter Sochaux ?

Alors que l’ASSE débutera officiellement sa saison le 8 août sur la pelouse de Sochaux, la présence du Portugais à Bonal paraît très compromise. Ian Cathro et son staff ne souhaitent prendre aucun risque avec un élément appelé à occuper une place importante dans la défense stéphanoise.

L’objectif est clair : permettre à Chico Lamba de revenir progressivement, sans précipiter les différentes étapes de sa réathlétisation. Après un premier exercice frustrant sous le maillot vert, le joueur doit surtout retrouver de la continuité.

Car lorsqu’il a pu évoluer à son meilleur niveau, l’ancien pensionnaire du Sporting CP a dévoilé de sérieuses qualités. Puissant dans les duels, serein à la relance et capable d’imposer un véritable impact physique, Lamba possède les armes pour devenir l’un des patrons de l’arrière-garde stéphanoise.

Son retour n’est donc pas encore imminent, mais le plus important est ailleurs : le défenseur a retrouvé les terrains et semble enfin entrevoir le bout du tunnel. Avec les retours d’Eymard et de Paalberg, Ian Cathro peut savourer cette pluie de bonnes nouvelles à quelques jours du début du championnat.