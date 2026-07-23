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FRANCE

ASSE Mercato : c’est signé, les Verts ont poussé un joueur de L1 au FC Nantes !

Par Bastien Aubert - 23 Juil 2026, 09:00
Mathieu Cafaro (FC Nantes)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Récente recrue estivale du FC Nantes, Mathieu Cafaro (29 ans) a signé chez les Canaris grâce à son passé vécu du côté de l’ASSE.

Mathieu Cafaro ne débarque pas en terrain inconnu au FC Nantes. Après avoir participé à la remontée de l’ASSE vers l’élite, le joueur de 29 ans estime retrouver à la Maison Jaune une situation comparable avec un club historique qui ambitionne de retrouver rapidement la Ligue 1.

Le FC Nantes, un choix évident pour l’ancien Vert

« Je suis très content de faire partie de ce projet pour pouvoir remonter en L1. Cela me rappelait un peu le projet auquel j’avais participé avec l’ASSE. Pour moi, on arrive dans le même contexte mais j’espère réussir plus vite car on l’avait réussi en deux ans », a expliqué Cafaro sur la chaîne YouTube du FC Nantes 

L’ancien milieu excentré du Paris FC a également insisté sur l’attractivité du FC Nantes : « Nantes c’est Nantes et cela m’a tout de suite attiré », a-t-il confié. Fort de son expérience en Ligue 2, où il a déjà évolué à plusieurs reprises, Cafaro veut apporter son vécu et aider les Canaris à retrouver rapidement l’élite.

L’expérience stéphanoise comme référence

Le passage de Cafaro à l’ASSE reste donc une source d’inspiration dans ce nouveau défi. Après avoir connu une remontée réussie avec les Verts puis une expérience plus mitigée du côté du Paris FC en Ligue 1, Cafaro espère reproduire la même dynamique au FC Nantes, avec l’objectif d’un retour rapide en Ligue 1. 

Sûr que son expérience et sa connaissance de la Ligue 2 seront des atouts pour l’équipe conduite par Michel Der Zakarian, qui a validé sa venue dans la Cité des Ducs. Pour l’heure, les Canaris sont en stage de pré-saison depuis lundi dernier.

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