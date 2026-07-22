Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un an après un prêt décevant en Belgique, Jibril Othman (22 ans) va relancer sa carrière loin de l’ASSE.

L’ASSE poursuit son opération dégraissage avec un nouveau départ en attaque. Après plusieurs saisons dans le Forez, Jibril Othman va quitter les Verts afin de relancer sa carrière dans un nouveau championnat.

Direction l’Aviron Bayonnais pour Othman

Selon Peuple Vert, l’attaquant de 22 ans va s’engager avec l’Aviron Bayonnais, pensionnaire de National 1. Une nouvelle étape pour le joueur formé à l’ASSE, qui espère retrouver une trajectoire ascendante après une dernière année mouvementée.

La saison passée, Jibril Othman avait été prêté aux Francs Borains, en deuxième division belge. Une expérience qui ne s’est pas révélée concluante, le buteur n’étant jamais parvenu à véritablement s’imposer. De retour à Saint-Étienne, il a toutefois retrouvé des couleurs avec l’équipe réserve.

Un leader offensif en réserve de l’ASSE

Sous les couleurs de la réserve stéphanoise, Othman a signé une saison convaincante avec 9 buts en 20 rencontres. Des performances qui ont permis de relancer sa cote, sans pour autant convaincre le staff de lui offrir une place durable dans le groupe professionnel. Jugé encore un peu tendre pour intégrer la rotation en Ligue 2, il va désormais tenter de franchir un cap en National 1.

Le choix de Bayonne s’inscrit dans la stratégie mise en place par l’ASSE cet été : offrir du temps de jeu à plusieurs jeunes éléments dans des championnats plus compétitifs que le National 2. Pour Jibril Othman, l’objectif sera de confirmer ses progrès et de retrouver, à moyen terme, le chemin du football professionnel.