Le Ministère des Sports, de la jeunesse et de la vie associative a communiqué sur l’imminente rencontre entre la Ministre Marina Ferrari et le président de l’ASSE, Ivan Gazidis.

Alors que l’ASSE poursuit son mercato estival et prépare sa saison en Ligue 2, Ivan Gazidis va participer à une réunion de premier plan avec le gouvernement.

Un rendez-vous stratégique pour l’ASSE

Le président de l’ASSE sera reçu par Marina Ferrari, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, dans un contexte où l’avenir du football professionnel français fait l’objet d’importantes discussions parlementaires. Le ministère des Sports a dévoilé le programme de la ministre pour les prochains jours.

Au cœur des échanges figure la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. Ce texte, actuellement étudié par l’Assemblée nationale puis le Sénat, ambitionne de moderniser le modèle économique des clubs et des ligues françaises. Une réforme qui pourrait avoir des conséquences directes sur le fonctionnement des clubs professionnels.

Gazidis reçu par la ministre

Dans ce contexte, Ivan Gazidis sera reçu ce mardi à 18h par Marina Ferrari. Selon le ministère, cet entretien devrait notamment porter sur les enjeux de gestion d’un club professionnel, alors que l’ASSE poursuit sa reconstruction sportive et financière après sa relégation en Ligue 2. Cette rencontre témoigne du poids que conserve le club stéphanois dans le paysage du football français.

Si aucun détail supplémentaire n’a filtré sur le contenu des discussions, ce rendez-vous intervient à un moment important pour les Verts. Entre la poursuite du mercato, les ambitions de remontée en Ligue 1 et les évolutions attendues du modèle économique du football français, l’ASSE pourrait être directement concernée par les futures décisions des pouvoirs publics. Ivan Gazidis aura ainsi l’occasion de défendre les intérêts du club lors de cet échange au plus haut niveau.