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FRANCE

ASSE : une star planétaire a fait exploser les Verts en Ligue 2 ! 

Par Bastien Aubert - 21 Juil 2026, 12:40
Ivan Gazidis (ASSE)

Reléguée en Ligue 2 sur le plan sportif, l’ASSE continue pourtant de régner dans le cœur de ses supporters. 

Entre ventes de maillots, abonnements et affluences records, l’ASSE confirme qu’elle reste l’un des plus grands clubs populaires du football français.

Plus de 40 000 maillots de l’ASSE vendus

Selon Ecofoot, la saison écoulée a permis à l’ASSE de franchir un cap impressionnant. Le club a écoulé plus de 40 000 maillots, soit un volume multiplié par trois depuis 2022. Un chiffre qui place désormais les Stéphanois dans le top 6 des clubs français, toutes divisions confondues.

Une performance commerciale remarquable pour une équipe évoluant en Ligue 2. Cette explosion des ventes s’explique notamment par un événement devenu viral. Grand supporter des Verts, l’acteur Timothée Chalamet avait porté le quatrième maillot de l’ASSE lors d’une apparition au journal de 20 heures de TF1. Selon le club, cette séquence a généré un record historique de ventes pour le lancement d’un nouveau maillot.

Timothée Chalamet a provoqué un phénomène

L’engouement ne s’est pas limité au merchandising. L’ASSE a enregistré le deuxième meilleur total d’abonnés de son histoire en dépassant une nouvelle fois les 20 000 abonnements. Neuf rencontres se sont disputées à guichets fermés et la moyenne de plus de 32 000 spectateurs constitue un record absolu pour la Ligue 2. Sur le plan télévisuel, les 23 meilleures audiences de beIN Sports concernant la Ligue 2 ont toutes été réalisées lors de matches de l’ASSE.

Une étude réalisée par la LFP avec Ipsos-BVA confirme également le poids populaire du club. Avec 2,57 millions de supporters en France, l’AS Saint-Étienne occupe la quatrième place du football français, toutes divisions confondues. Les Verts devancent ainsi de nombreux clubs de Ligue 1 et démontrent que leur popularité reste intacte malgré la relégation. À quelques semaines de la reprise de la Ligue 2, le peuple stéphanois envoie un message fort : l’ASSE conserve une dimension nationale unique.

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