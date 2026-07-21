La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

En pleine reconstruction en Ligue 2, le FC Nantes a bouclé un nouveau transfert sur ce mercato estival.

Le FC Nantes poursuit son opération dégraissage. Après plusieurs mouvements enregistrés ces dernières semaines, les Canaris s’apprêtent à officialiser le départ définitif d’Alban Lafont (27 ans).

La fin d’une longue aventure à Nantes

Arrivé au FC Nantes durant l’été 2019, Alban Lafont aura connu toutes les émotions sous le maillot jaune et vert. Le gardien aura notamment remporté la Coupe de France en 2022, disputé une campagne européenne, mais également traversé plusieurs saisons compliquées jusqu’à perdre sa place de titulaire. Prêté la saison dernière au Panathinaïkos, l’international ivoirien semblait déjà vivre ses derniers mois loin de la Beaujoire.

Selon L’Équipe, le club turc d’Amedspor, fraîchement promu en première division, est parvenu à un accord avec le FC Nantes. Le transfert est estimé à environ un million d’euros. À un an de la fin de son contrat, cette opération permet aux Canaris de tourner définitivement la page Alban Lafont.

Un Mondialiste change d’air

Entre-temps devenu international ivoirien, Alban Lafont avait intégré le groupe des Éléphants lors de la dernière Coupe du Monde en qualité de doublure de Yahia Fofana. Cette nouvelle expérience en Turquie pourrait lui permettre de relancer durablement une carrière qui semblait arrivée à un tournant. Après la Grèce, le portier découvrira donc un deuxième championnat étranger consécutif.

Du côté du FC Nantes, le dossier est déjà réglé. Michel Der Zakarian compte sur Maxime Dupé pour occuper le poste de gardien titulaire lors de la saison de Ligue 2. Le départ de Lafont permet également au club de poursuivre la restructuration de son effectif avant le début du championnat.