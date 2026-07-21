ASSE Mercato : le couperet est tombé pour Irvin Cardona 

Sous contrat à l’ASSE jusqu’en 2028, Irvin Cardona (28 ans) pourrait plier bagage plus tôt que prévu.

Irvin Cardona ne fait plus l’unanimité chez les supporters de l’ASSE. Alors que son rôle sous les ordres d’Ian Cathro suscite de nombreuses interrogations, un récent sondage montre que l’avenir de l’attaquant divise… avec une tendance désormais très nette.

Les supporters de l’ASSE ont rendu leur verdict

But! a interrogé les supporters stéphanois sur une question simple : l’ASSE doit-elle se séparer d’Irvin Cardona ? La réponse est sans appel.

Oui : 59,8 %

Non : 40,2 %

Près de six supporters de l’ASSE sur dix estiment donc que le club devrait envisager un départ de l’ancien Brestois avant la fin du mercato estival. Depuis son arrivée sur le banc stéphanois, Ian Cathro envoie plusieurs signaux concernant la concurrence au sein de son effectif.

Lors des derniers matches amicaux, Irvin Cardona a notamment vu son temps de jeu diminuer, tandis que plusieurs jeunes joueurs ont été testés à son poste. Des choix qui alimentent naturellement les interrogations autour de son avenir.

Un profil qui interroge avec Cathro

Si Cardona reste apprécié pour son état d’esprit et sa générosité, son profil semble moins correspondre aux principes de jeu recherchés par le technicien écossais. L’ASSE continue par ailleurs de prospecter pour renforcer son secteur offensif, ce qui pourrait encore rebattre les cartes avant la fin du mercato.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Irvin Cardona conserve une valeur sur le marché et pourrait attirer plusieurs prétendants si l’ASSE décidait finalement de lui ouvrir la porte. Pour l’heure, si aucune décision officielle n’a été prise et que Cardona souhaite honorer son contrat, le débat est désormais bien installé chez les supporters stéphanois.