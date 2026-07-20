La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Libre depuis son départ de l’ASSE, Dennis Appiah va rejoindre Caen, club de Ligue 3 par lequel il est déjà passé il y a une dizaine d’années.

Dennis Appiah a trouvé un nouveau défi. Selon L’Équipe, le Stade Malherbe de Caen est tout proche de boucler l’arrivée du défenseur de 34 ans.

Une saison mitigée avec l’ASSE

Libre de tout contrat depuis son départ de l’ASSE cet été, le défenseur est attendu en Normandie afin de finaliser son engagement avec le club caennais. Malgré la relégation en Ligue 3, les dirigeants normands affichent de grandes ambitions et continuent de bâtir un effectif expérimenté pour viser un retour rapide à l’échelon supérieur. Dennis Appiah sort d’une saison où il est resté un élément important de l’effectif stéphanois.

Le défenseur a disputé 21 rencontres sous les couleurs de l’ASSE avant de quitter librement le Forez à l’expiration de son contrat. Avant son passage chez les Verts, Appiah avait également porté les couleurs du FC Nantes pendant quatre saisons, où il s’était imposé comme un joueur fiable et apprécié pour sa polyvalence. Ce transfert a une saveur toute particulière pour le natif de Toulouse.

Un retour à Caen 10 ans plus tard

Dennis Appiah connaît parfaitement le Stade Malherbe, qu’il avait rejoint en 2013 après sa formation à l’AS Monaco. Durant trois saisons, il avait disputé 114 rencontres sous le maillot caennais avant de prendre la direction d’Anderlecht en Belgique. Près de dix ans plus tard, le voilà de retour dans un environnement familier, avec l’objectif d’apporter toute son expérience à un effectif en reconstruction.

À 34 ans, Dennis Appiah n’arrive pas uniquement pour ses qualités sur le terrain. Son vécu en Ligue 1, ses passages à Nantes, Saint-Étienne, Anderlecht ou encore Caen font de lui un véritable leader de vestiaire, capable d’encadrer les plus jeunes dans un championnat exigeant. Le Stade Malherbe espère que son retour permettra de stabiliser le groupe et d’accompagner le club dans son ambition de retrouver rapidement les divisions supérieures.