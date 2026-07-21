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FRANCE

Coupe du Monde 2026 : Mbappé a affiché Ester Exposito dans une tenue qui fait polémique ! 

Par Bastien Aubert - 21 Juil 2026, 00:00
Kylian Mbappé (France)

Kylian Mbappé et Ester Exposito ont surpris tout le monde dans la nuit de dimanche à lundi. 

Kylian Mbappé a fait parler de lui bien après la finale de la Coupe du Monde 2026. L’attaquant des Bleus a surpris ses abonnés en partageant une publication d’Ester Expósito sur Instagram… avant de la supprimer quelques instants plus tard. Un geste qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

Une story qui n’est pas passée inaperçue

Dans la nuit de dimanche à lundi, Kylian Mbappé a relayé en story une publication d’Ester Expósito. L’actrice espagnole apparaissait vêtue de la tenue complète de l’équipe de France, un choix qui a rapidement fait réagir les internautes. La publication n’est toutefois restée visible que quelques instants avant d’être supprimée par le capitaine des Bleus.

L’épisode intrigue d’autant plus qu’Ester Expósito est espagnole et régulièrement associée aux supporters de la Roja. Or, l’Espagne a éliminé l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 avant de décrocher le titre mondial contre l’Argentine. 

Les internautes s’interrogent

Voir l’actrice afficher le maillot des Bleus, puis Kylian Mbappé relayer cette publication, a donc suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.La suppression rapide de la story n’a fait qu’alimenter les commentaires.

Simple erreur de manipulation, clin d’œil assumé ou publication retirée pour éviter une polémique ? Chacun y est allé de son interprétation. Une chose est certaine : cette séquence n’est pas passée inaperçue et continue d’alimenter les discussions autour du capitaine de l’équipe de France.

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