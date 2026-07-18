Équipe de France : la compo face à l’Angleterre pour la dernière de Deschamps

Pour son ultime match à la tête des Bleus, Didier Deschamps a dévoilé un onze largement remanié pour affronter l’Angleterre ce samedi lors de la petite finale de la Coupe du monde 2026.

Didier Deschamps dispute ce samedi son 186e et dernier match sur le banc de l’équipe de France. Opposés à l’Angleterre dans la petite finale de la Coupe du monde 2026, les Bleus veulent conclure leur aventure américaine sur une bonne note après leur élimination face à l’Espagne en demi-finale.

Le sélectionneur tricolore a choisi d’aligner un 4-2-3-1 avec Mike Maignan dans les buts. La défense est composée de Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix et Théo Hernandez. Au milieu, Adrien Rabiot est associé à Warren Zaïre-Emery, tandis que Michael Olise, Rayan Cherki et Désiré Doué évolueront derrière Kylian Mbappé, capitaine et pointe de l’attaque.

La compo des Bleus

Maignan – Gusto, Konaté, Lacroix, T. Hernandez – Zaïre-Emery, Rabiot – Olise, Cherki, Doué – Mbappé (c).