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FRANCE

OM : Mason Greenwood s’offre déjà une première polémique à Fenerbahçe

Par William Tertrin - 18 Juil 2026, 21:00

À peine arrivé à Fenerbahçe après son passage à l’OM, Mason Greenwood se retrouve déjà au centre d’une controverse.

Mason Greenwood n’a pas encore disputé son premier match avec Fenerbahçe qu’il doit déjà gérer une première polémique. Présenté officiellement aux supporters et aux médias du club stambouliote vendredi, l’attaquant anglais a été filmé lors de la cérémonie d’accueil aux côtés de son épouse.

Sur les images diffusées, Greenwood semble adresser des reproches à sa femme avant de lui donner un léger coup au niveau de l’épaule pour la replacer face aux caméras. La séquence a rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Une première secousse pour Greenwood au Fener

Cette polémique intervient dans un contexte déjà sensible pour l’ancien joueur de Manchester United, dont l’image publique reste marquée par les accusations d’agression qui avaient entraîné sa suspension en 2022. La procédure judiciaire avait finalement été abandonnée après le retrait de témoins clés, mais l’affaire continue d’alimenter les débats autour du joueur.

Sportivement, Greenwood arrive à Fenerbahçe avec l’objectif de poursuivre sa carrière après son passage à l’OM. Le club turc a officialisé son arrivée et l’attaquant de 24 ans a affiché son enthousiasme lors de sa présentation, évoquant son envie de répondre aux attentes des supporters.

Mais avant même ses premiers exploits sur le terrain, l’Anglais doit déjà composer avec une forte attention médiatique. Cette nouvelle séquence pourrait raviver les critiques autour de son comportement et placer ses premiers pas sous le maillot de Fenerbahçe sous haute surveillance.

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